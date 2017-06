Vecinos de López de Gomara bloquean un asentamiento y se teme por un final trágico

Un duro enfrentamiento entre vecinos del barrio López de Gomara y habitantes de un asentamiento ubicado en la calle Necochea y Nasser alcanzó momentos de tensión en la tarde de este lunes cuando alguien arrojó una “bomba molotov” hacia una de las humildes viviendas, en medio de amenazas cruzadas, y tuvo su pico máximo cuando dos personas mayores que se dirigían hacia la villa intentaron evitar ser identificadas por la Policía que acordonó la zona y fueron detenidas por los efectivos.

Fue en ese momento que quienes habitan del asentamiento corrieron hacia el lugar de la detención tratando de liberarlas; entre ellas muchas mujeres que literalmente se tiraron sobre los apresados que se resistían, pero triplicados en número por los efectivos.

De los dos hombres de aproximadamente 35 años, el mas corpulento se resistía tenazmente y clamaba que no lo trasladaran a la Comisaría de la zona ya que temía ser golpeado una vez ingresado.

A todo desde el lado de quienes intentaban ser desalojados avivaban un “contrafuego” que habían realizado para evitar la llegada no solo de los vecinos de Lopez de Gomara, sino de la propia policía.

Todo servía para ser prendido fuego: carros de chicos, colchones, heladeras y todo tipo de elementos que encontraban a mano, más las clásicas gomas que ennegrecían el cielo del barrio y provocaban problemas respiratorios entre las personas mayores y los niños del barrio, que eran retirados por familiares y vecinos de la zona cubierta por el humo

Bloquearon la villa luego de un allanamiento

Todo comenzó el pasado viernes cuando se realizó un allanamiento policial en búsqueda de drogas y armas en el asentamiento, hecho que arrojó resultado negativo. Fue luego de ese procedimiento que vecinos de López de Gomara decidieron bloquear el ingreso a la villa, ya que afirmaron están cansados “de denunciar el lugar como un punto de venta de drogas” y que “todos estamos amenazados. Nos roban constantemente. Hay gente que viene a comprar cotidianamente y hemos llegado a la conclusión que a la Justicia no le importamos”

Fue en ese marco que decidieron bloquearles el ingreso y salida del lugar a las mas de ocho familias que allí habitan “Si la Policia, Justicia y la propia Municipalidad hace nada, nosotros los vamos a echar. Ya no aguantamos más. Ahora nos han amenazado con quemarnos las casas con nuestros hijos adentro. ¿Qué más tenemos que esperar?….” denunciaron

Afirmaron que en ese pasadero de clientes en búsqueda de drogas al menudeo “no roban todo lo que pueden ver. Luego van a esa villa y los cambian por algunos gramos. Se llevan todo lo que encuentran al paso y muchas veces nos asaltan armados, tanto de día como de noche”

Presencia policial y judicial

Personal de la policía bonaerense y de Infantería, más un camión de bomberos se hicieron presentes en el lugar e intervinieron para detener a los dos hombres que no querían identificarse.

También llegaron al lugar los Fiscales de la Unidad Funcional de Estupefacientes Leandro Favaro y Daniela Ledesma.

Ledesma en breve diálogo con “el Retrato…” indicó que “llegamos luego de trascender el hecho periodísticamente, pero en esta instancia no nos corresponde a nosotros actuar ya que se trata de un enfrentamiento vecinal. Sí hemos charlado con ambas partes, en búsqueda de un acuerdo que solucione esto pacíficamente, pero lamentablemente en estos momentos es imposible”.

La tensión aumenta hora tras hora

La caída de las primeras sombras de la noche encontró a un grupo de vecinos “montando guardia” e impidiendo el acceso y salida del asentamiento. A corta distancia una nutrida presencia policial custodiaba de potenciales enfretamientos.

“ Hoy está la Policia, pero mañana no sabemos. Vamos a seguir acá – enfatizaron ante el Retrato- hasta que se vayan todos; y si no se van por sus propios medios los vamos a echar por la fuerza. Necesitamos paz y ellos no la quieren”.

De otro lado remarcaron que no se irán, y tienen temor que se agrave el enfrentamiento con un final imprevisible y trágico.