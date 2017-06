En medio del conflicto que se encuentra atravesando el barrio López de Gomara, Silvina Elías, representante de la Fundación Alameda de Mar del Plata, en dialogo con “Retrato…” y apuntó: “No podemos entender como el Secretario de Seguridad no está en este momento actuando acá”, denunciando además que “La Municipalidad brilla por su ausencia en un barrio entero ligado a la buena de Dios”

En tal sentido, la integrante de Alameda indicó que tienen relación con los vecinos y con la Sociedad de Fomento 9 de Julio. “Veníamos preocupados por lo que está pasando en el barrio, lo cual se desató por un allanamiento. Hay una situación de mucha violencia”, detalló.

Además, destacó la presencia de efectivos de la policía y funcionarios judiciales y comentó que se hizo presente en el lugar, “porque desde Alameda siempre se trata de judicializar denuncias que tienen que ver con narcotráfico” y agregó que se enteraron que el conflicto se había iniciado a raíz de las denuncias de vecinos por la comercialización de estupefacientes.

“Vinimos a ayudar para ver si podemos canalizar esas denuncias de los vecinos y hacer algo, pero vemos que hay un problema mayúsculo de violencia que hace 3 días que no se resuelve. No podemos entender como el Secretario de Seguridad no está en este momento actuando acá”, apuntó.

Asimismo, detalló que hay muchas personas golpeadas y que “detuvieron recientemente a dos individuos, como también hay vecinos que están analizando el hecho de tomar justicia por mano propia”, a la vez que cuestionó que “si se van las fuerzas de seguridad del lugar, da la sensación que los vecinos van a actuar por su cuenta”.

“El problema es de seguridad pública. Hay niños de los dos bandos y dos sectores de vecinos enfrentados”, expresó Silvina Elías y criticó que por el momento no se ha hecho presente en el barrio “ninguna autoridad municipal, ningún integrante de la Secretaría de Seguridad ni nadie que pueda actuar por los hechos de violencia de estos días”.

A su vez, manifestó que el pasado sábado hubo un procedimiento y “a partir de ahí se desató la violencia y todavía continúa. Hay un barrio entero ligado a la buena de Dios” y agregó que se encuentran dialogando con los dos sectores de vecinos, juntando testimonios de ambos lados y buscando encontrar qué pasó, por qué esas denuncias no avanzaron y se llegó a esta situación.

“Los funcionaron políticos deberían estar ocupándose del tema, porque acá hay una situación que en cualquier momento ocurre una desgracia y este barrio está desde el sábado con esta situación de angustia y de violencia terrible”, disparó la representante de la Fundación Alameda a “el Retrato…”