El sector más radical de Podemos rompe con Iglesias y apoya el referéndum en Cataluña

La decisión de realizar contra viento y marea el referéndum unilateral en Cataluña ha separado al sector más izquierdista de la formación morada de su líder Pablo Iglesias, quien precisamente este martes presenta la moción de censura contra Rajoy.

. Anticapitalistas, el sector más izquierdista del partido, se ha desmarcado de la línea oficial defendida por Pablo Iglesias manifestando un “apoyo” expreso a la consulta impulsada por el presidente catalán, Carles Puigdemont. “Las leyes no están por encima de la democracia”, sentencia en un comunicado.

La dirección estatal de Podemos defendió la pasada semana que no respalda la“hoja de ruta” de Puigdemont, ya que considera que una consulta “unilateral” y “no pactada” no es la solución al debate soberanista catalán. El propio Iglesias señaló que “no es un referéndum aceptable” porque carece de viabilidad.

El posicionamiento interno de Podemos del sector de Anticapitalistas, encabezado por el dirigente y eurodiputado Miguel Urbán y en el que también se encuentra la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, supone un respaldo al secretario general de Podemos en Cataluña, Albano Dante Fachin, que viene esta enfrentado con Iglesias para que la formación morada esté en la “movilización popular” del 1 de octubre y para que Podemos llame a la participación de todos los catalanes.

Este lunes, el secretario de Organización, Pablo Echenique, ha sido muy claro en La Sexta: “La hoja de ruta de Puigdemont para nosotros no va a solucionar el problema. Respetamos que la gente se movilice y quiera votar, porque es una demanda legítima, pero una consulta que no es vinculante y está organizada por un sector muy concreto, que es sector el independentista, tiene desventajas. Como que no es legalmente vinculante y que posiblemente la mayor parte de quienes votaría no se quedará en casa. Ojalá hubiera Gobierno distinto en nuestro país porque si lo hubiera podríamos dar una solución a la cuestión catalana, pero nosotros creemos que la hoja de ruta de Puigdemont no lo es”.

Esas diferencias de criterio también se demostraron también cuando la portavoz dePodemos en el Congreso, Irene Montero, evitó en todo momento en otra entrevista aclarar si Podemos pedirá la participación ciudadana el próximo 1 de octubre. A pesar de que fue preguntada y repreguntada en varias ocasiones, eludió dar una respuesta.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa