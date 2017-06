Marplatenses en acto de Libres del Sur donde oficializó su incorporación a 1PAÍS

Libres del Sur, el espacio que representa la diputada Victoria Donda, realizó el pasado sábado 10 un acto en el Estadio Malvinas Argentinas de la capital, para celebrar su incorporación a 1País, el espacio de unidad formado por el Frente Renovador de Sergio Massa y el GEN de Margarita Stolbizer. Por Mar del Plata asistieron Rodrigo Blanco, de Libres del Sur, quien buscará una banca de concejal en estas elecciones, y la joven Sofía Ardusso, dirigente estudiantil universitaria.

En ese marco, los integrantes de este frente coincidieron en la necesidad de construir una alternativa “que incluya al pueblo, a los trabajadores, a la clase media, a los sectores populares y a todos los que sienten que su esfuerzo cotidiano no alcanza porque los que ganan son siempre los mismos”.

Ante un Estadio Malvinas Argentinas colmado entre dirigentes, militantes y vecinos, la diputada nacional Victoria Donda oficializó la incorporación de Libres del Sur a 1País, el espacio que fue presentado por Sergio Massa y Margarita Stolbizer el pasado 25 de mayo en el Direct TV Arena de Tortuguitas. Al respecto, Massa sostuvo: “Estamos muy contentos de estar hoy acá celebrando que 1Pais, este espacio que construimos junto a Margarita, a los equipos del Frente Renovador y del Gen, siga creciendo y que cada vez más argentinos se den cuenta de que acá está la verdadera alternativa para la Argentina”.

“1País es la verdadera alternativa frente a quienes quieren convencernos de que la única opción es elegir entre el gobierno del ajuste o el gobierno de los corruptos. No tenemos dudas de que un país progresa cuando se construye sin populismos que hipotecan el futuro y sin neoliberalismos que ajustan siempre a los que menos tienen”, indicó.

Y añadió: “Junto con Margarita estamos convencidos de que este es el camino para sacar adelante a la Argentina. Con igualdad, con inclusión, con trabajo, con propuestas y con equipos serios y experimentados que saben lo que tienen que hacer, sin necesidad de prueba y error. Queremos que Argentina sea de una vez por todas un país de oportunidades, y no dos países como nos quieren vender. Con un proyecto en común que trabaje por una Argentina inclusiva que no deje a un 30% de la población en la pobreza. Con jubilaciones dignas, que le permitan a nuestros mayores comer y curarse sin tener que mendigar”.

Por su parte, Victoria Donda sostuvo: “No nos comemos el verso de la polarización y de la grieta. No tenemos miedo, nada se construye desde el miedo. A la única grieta a a que le tenemos miedo es a la grieta entre los pobres y los ricos.

En referencia al acto, destacó: “Hoy vinimos hasta acá convocados por el futuro, convencidos que lo mejor está por venir. Estamos dispuestos a seguir discutiendo, porque nos estamos jugando por 1Pais. Hoy tenemos la responsabilidad histórica de construir un camino ancho, para que caminen los millones de argentinos y argentinas que quieren ir a la dignidad. Acá hay jóvenes, hay militancia, hay gente decidida a construir el país que soñamos. Por eso queremos convocar a muchos más, para que juntos podamos construir y hacer realidad ese sueño, y ese sueño es 1Pais”.

En tanto, el secretario general de Libres del Sur, Jorge Ceballos sostuvo: “La vergüenza del hambre el ajuste y la corrupción nos exigen la responsabilidad de unirnos. Venimos a 1Pais a hacer nuestro aporte desde la experiencia y continuo trabajo con los más pobres del país, con las mujeres que luchan contra el machismo y por igualdad de derechos, con los jóvenes que no compran el discurso de la apatía o buscan un cargo. Nosotros somos eso, y queremos un nuevo país donde esas voces tengan voz bien alta. Vinimos a construir 1Paìs con gente con la que siempre mantuvimos un dialogo e intercambiamos ideas. Estoy convencido que Sergio Massa es alguien que tiene carácter para afrontar los momentos difíciles y decisivos. No somos ajenos a esta construcción”.

El acto contó con la presencia de más de 40 legisladores y dirigentes de Libres del Sur, GEN, Frente Renovador – UNA, quienes acompañaron desde el escenario el transcurso del acto. En primera fila se encontraron, en lugar destacado, los marplatenses Rodrigo Blanco, de Libres del Sur, quien buscará una banca de concejal en estas elecciones, y la joven Sofía Ardusso, dirigente estudiantil universitaria.