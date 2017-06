Mamá de Thiago denunció que la presión política de Aicega salvó a Lalo Ramos

“Estamos con mucha indignación, dolor, bronca…solo me pude sacar la cara de decirle todo el Fiscal que era un corrupto, un vendido , que por monedas entregó la vida de mi hijo. Me mandaron a callar, pero no lo voy a hacer. Tiene que terminarse toda esta corrupción”, dijo Roció, la mamá de Thiago, el pequeño que resultara herida y con secuelas irreversibles, luego de ser embestidos por el ex piloto de Turismo Carretera, Eduardo “Lalo” Ramos.

Dukek , que se hallaba acompañada por Gladys Cabeza, hermanada del malogrado fotógrafo José Luis (FOTO), dialogó con “el Retrato….” denuncio que “para llegar a esta decisión, Cistoldi se reunió con el actual concejal de Cambiemos, Juan Aicega, que nada tenía que ver. Quizás por el hecho que sea amigo del Presidente”, no dudando en afirmar que “ha habido presión política, si no, no se entiende que hacía el concejal del PRO reunido con él, si no tiene nada que ver en la causa. No figura no como codefensor, ni en la parte Civil ni en la Penal… ¿A que fue?”

Rechazó de forma contundente los doscientos mil pesos ofertados a través del Juicio Abreviado. “no quiero su plata. Nada me va a devolver el hijo que yo tenía, la salud de un hijo no se vende ni se cambia por nada.”

“¿Qué podemos hacer?. Nada. Esperar solo que el juez homologue o no esta determinación” afirmó mas adelante, para acotar que “jamás me ha recibido nadie de la Municipalidad. Hace tres años que vengo luchando con mi hijo y costeando todo el tratamiento de él, con la ayuda de la gente”

Remarcó también que “hasta Vilma Baragiola me dio la espada. Me prometió ayuda, le dejé papeles con toda la historia clínica para que me ayuda con la medicación….todavía estoy esperando”

Una madre que no encuentra consuelo

Rocío Dusek no tiene consuelo. Desde aquel fatídico 29 de marzo del 2014, cuando a la altura del kilómetro 19 de la Ruta 226 un auto Mercedez Benz al mando de “Lalo” Ramos (con 1,54 de alcohol en sangre) atropellara desde atrás el Chevrolet Corsa en el que viajaba junto a su esposa, otra hija y Thiago, su vida no fue la misma. El pequeño, que en aquel entonces tenía solo 5 años, quedó con secuelas irreversibles en su estado de salud (tiene prosopagnosia, un daño cerebral irreversible que le ocasiona numerosos trastornos psicológicos y motores). Gritó por Justicia a los cuatro vientos, pero la que ella quería: verlo cara a cara en un juicio oral, no llegó; sí, un juicio abreviado.

El próximo miércoles, si no hay irregularidades, la fiscalía de Delitos Culposos a cargo del fiscal Pablo Cistoldi, y el defensor de Ramos, Facundo Caparelli expondrán su acuerdo ante el juez Pedro Federico Hooft: el ex piloto reconocería su responsabilidad y recibiría una pena de dos años y medio de prisión en suspenso –por lo que no se haría efectiva–, cuatro años de inhabilitación para conducir y entregaría una indemnización de 200.000 pesos a los papás de Thiago ( que ya indicaron que rechazarán), lo mismo que la situación se resuelva en un debate abreviado.

Para la mamá de Thiago no existe ninguna duda que “Los fiscales se vendieron” a la vez que denunció “intromisión política” en esta resolución “ya que el propio Fiscal Cistoldi me dijo que se reunió con la defensa de Ramos y el concejal del PRO , Juan AIcega”, preguntándose “¿Qué hacia Aicega si no tiene nada que ver en la causa?. Seguramente “imponiendo” si a mistad con las máximas autoridades del PRO a nivel nacional y el Ministro de Justicia bonaerense”, para acotar que “cuando le pedí explicaciones al Fiscal, no supo que decirme, solo agachar la cabeza. La “Justicia” solo existe para los poderosos…”

Anuncian movilización para el miércoles

Amigos de los padres de Thiago, junto a numerosos marplatenses que el viernes pasado se movilizaron en el Puerto por la muerte de Lucía Bernaola, anticipación que se habrán de presentar en Tribunales este miércoles “para denunciar esta corrupción existente en el ámbito judicial”