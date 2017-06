Giri presenta su lista junto al Momo Venegas y Aicega ¿con Fiorini?

A horas de la definición en las listas, el río revuelto continúa dentro de Cambiemos. Pero no todo estaría tan en la incertidumbre. El que sí ya sabe quiénes lo acompañarán en los primeros lugares, no es otro que Emiliano Giri. El ex hombre fuerte de Cambiemos encabezará su Lista y lo secundará Rocío Luna y en tercer lugar el actual Delegado Municipal del Puerto, Luis Ignoto. “Ro” como se la conoce a la hoy enfermera, es hija del conocido “Negro” Luna, mano derecha del “Momo” Venegas, e Ignoto llegó a la política del también legendario dirigente rural.

El regreso de un conocido “picapleito”

Giri de buena relación con Manuel Mosca, merced a las buenas gestiones del siempre vigente “picapleito” Diego Garciarena, sigue siendo resistido en el Municipio, pero se muestra fortalecido gracias al apoyo de Jóvenes Pro (la línea más numerosa de la sección), dirigentes barriales y un importante sector militante de Batán. Desde esa fuerza intentará posicionarse.

Blanco le tomó el gusto a la política

En cuanto a la figura, del algunas veces políticamente incorrecto, el actual Secretario de Salud, Gustavo Blanco, pese a sus dichos, le ha tomado el gustito a la política. Distanciado de Aicega, amigo personal, tratará de hacer equilibro entre el Gobierno Municipal, su gestión, y el intento de armado de una línea marginal del Pro.

Arroyo quiere a “Willly” de senador

Por el lado de Agrupación Atlántica se afirma que tratarán de repetir la elección pasada y poner un senador provincial: Willy Arroyo? Y el 2 y 3 lugar en la lista de concejales. Claro que del otro lado aparece el Radicalismo, que pese a sus divisiones internas, se encamina a una lista de unidad. Eso sí, no hay definición aún con respecto a lo que hará Vilma Baragiola. Fuentes cercanas al radicalismo, hablan de un entendimiento con Maxi Abad, para que ella lidere la lista, y así evitar dolores de cabeza.

¿Fiorini en la lista de Juan Aicega?

Entre los socios del PRO, figura Juan Aicega, que tiene como potenciales candidatos a Martín Merlini y Guillermo Volponi; pero en las últimas horas se habría sumado, y con un lugar de preponderancia el laborioso Lucas Fiorini. El hoy líder del CREAR, luego de su intempestuosa partida del Frente Renovador cuando creían que iba a desaparecer, creció a fuerza de trabajo y dedicación y las encuestas así lo ubican. Cuenta además con el padrinazgo del funcionario de Vidal, Joaquín de la Torre quien no lo va a dejar en la “estaqueada”

Desfile de funcionarios en el local del PRO

Hace unos días el actual concejal y amigo del Presidente, inauguró su propio local, donde desfilaron gran cantidad de dirigentes y funcionarios municipales, entre ellos el actual intendente Carlos Arroyo. Aicega intentará colar un concejal (Volponi?) y lograr un acuerdo con Vilma Baragiola, reeditando esa alianza que perdió la interna en 2015 frente a Carlos Arroyo y el respaldo de Emiliano Giri, de no ser así irá con Lista propia. Gente le sobra.

Castello también le tiene fe a sus candidatos

La Coalición Cívica pugna por un concejal propio, gracias a la bendición de Guillermo Castello. El partido liderado por Elisa Carrió mantiene firme sus precandidatos a concejales para el partido de General Pueyrredon, la Lic. Angélica González y Guido García.En una elección donde abundan los candidatos pero no los lugares, posiblemente el foco esté puesto en un lugar en la Provincia.

Aicega y Ramos…Amigos son los amigos

Su lealtad al amigo, hoy le está jugando una mala pasada. Juan Aicega podría verse envuelto en un escándalo de proporciones de comprobarse que habría presionado al Fiscal Pablo Cistoldi para que decidiera un juicio abreviado en el caso que involucra a “Lalo” Ramos en un accidente de tránsito ocurrido el 29 de marzo de 2014 cuando Ramos, a bordo de un Mercedes Benz, embistió desde atrás al Chevrolet Corsa en el que viajaba Thiago, quien en ese momento tenía 5 años, quien quedara con consecuencias irreversibles.

¿Tráfico de influencias?

Desde el entorno de los familiares del pequeño denunciaron su presencia en una reunión junto al abogado defensor del ex corredor, donde señalan habría influído para que el representante del Ministerio, determinara el “abreviado”. Ahora esperan que el juez Pedro Federico Hofft rechace el acuerdo, y finalmente el ex piloto se siente ante la Justicia en un juicio oral. Desde el entorno de Aicega, amigo personal de Ramos y “compañero” de ruta en su campaña en el PRO, niegan de plano aquella acusación y afirman que “solo ha estado acompañando al amigo. Ellos se conocen desde hace tiempo, mucho antes del accidente, y solo lo está respaldando moralmente”