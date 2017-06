Franja Morada se consolidó en la Secretaría general de la Federación Universitaria

Se llevaron a cabo las elecciones de autoridades de la FUM en el marco del Congreso Ordinario. Por la noche, se dieron a conocer los resultados, consolidándose el Frente Reformista en la conducción de la Secretaria General.

Santiago Piras Ridao, Secretario General saliente de la FUM y actual de Franja Morada, se mostró satisfecho con los resultados obtenidos. En ese sentido, sostuvo que: “pese a un intento desesperado por parte de agrupaciones Kirchneristas (La Mella, La Cámpora, Nuevo Encuentro, Movimiento Evita y Movimiento de Estudiantes de Psicología –MEPs ) en conformar un ‘frente antifranja’ , el Frente Reformista integrado por Franja Morada y Grupo Académico seguirá conduciendo la Secretaria General de la Federación Universitaria Marplatense”.

La Secretaría General será ocupada por Sofía Mustafá, estudiante de Psicología, quien a su vez se desempeña como Consejera Académica por el claustro estudiantil en representación de Franja Morada en dicha Unidad Académica. Al respecto, la dirigente estudiantil electa comento: “Gracias al trabajo que venimos realizando desde Franja Morada y Grupo Académico, levantando las banderas del reformismo y representando a nuestros compañeros, vemos reflejado nuestro crecimiento y consolidación que nos dejará seguir trabajando por y para los y las estudiantes de la UNMDP”. Y continuó: “Todo eso permitió que el Frente Reformista siga achicando la brecha al actual Frente que conduce la FUM”.

Por último, ambos dirigentes estudiantiles coincidieron en que: “Este año no es uno más para nuestra Universidad ya que estaremos eligiendo a nuestras autoridades para los próximos 4 Años, y hemos sido testigos de todas las irregularidades que se han llevado a cabo durante la gestión del actual rector de la UNMDP Francisco Morea, que van desde extender su mandato a través de un órgano que no es el natural, hasta la falta de planificación como fue la implementación de la carrera de Medicina, la falta de infraestructura que sufre nuestra Universidad, etc”. Y sentenciaron: “por todo esto necesitamos una Federación comprometida en defender los derechos de los y las estudiantes, que sea crítica de todas las falencias, y que no mire para otro lado”.