Carlos Fernández y Mario Rodríguez se reunieron por el tema inundaciones

En la ciudad de La Plata, el Concejal Mario Rodríguez, se reunió con el Senador Provincial Carlos Fernández, para conversar sobre la Emergencia Hídrica que se vive en diferentes distritos bonaerenses y acerca de la decisión del gobierno nacional de incluir al Partido de General Pueyrredon en la Ley 27355, que lo declara zona de desastre y emergencia hídrica, económica, productiva y social. Mario Rodríguez informó al legislador radical sobre la definición tomada de forma unánime por el Concejo Deliberante, por medio de la cual se declaró “la EMERGENCIA VIAL en el Partido de General Pueyrredon, por el términos de noventa (90) días, prorrogable por igual plazo…con el fin fundamental de atender la estructura de las calles engranzadas y los caminos de tierra, dañados por el fenómeno meteorológico acaecido durante los días 8 y 9 de abril de 2017”. Además, especifica que “durante el plazo que dure la emergencia, se autoriza al Departamento Ejecutivo a establecer un fondo específico determinado al cumplimiento de lo establecido en el artículo precedente”. Carlos Fernández dio detalles acerca de la situación que se vive en la Provincia con respecto a las inundaciones, y expresó que “no tengo ninguna duda de que nuestra gobernadora va a actuar con la misma decisión y el mismo coraje cívico que ha actuado en otras oportunidades, con respecto al conflicto interjuridiccional por la situación hídrica”. El Vicepresidente 1º del Senado Provincial informó que están en debate distintos expedientes sobre esta cuestión, “de hecho acabamos de tratar un tema central para lo que está sucediendo en la actualidad que es el convenio interjuridisccional entre la Provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones, como Santa Fe y Córdoba, por el tema de la laguna La Picasa y la creación en el distrito de Villegas de una oficina dependiente de Hidráulica, que va a ser un observatorio del ingreso de agua a la Provincia de Buenos Aires”. “Es un tema central hoy, porque hay preocupación en toda la zona del noroeste de la Provincia de Buenos Aires, que está fuertemente afectada a partir del ingreso de agua que se produce de las provincias de Santa Fe y Córdoba, más las precipitaciones propias que hay en la provincia”, no descartando la vía judicial, “s i no hay cumplimiento de parte de las otras jurisdicciones de los compromisos que han asumido”, afirmando al respecto que “la Provincia de Buenos Aires no descarta recurrir a la justicia y en ese sentido lo hemos manifestado senadores que representamos al gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En esta Cámara no tenemos ninguna duda de que nuestra gobernadora va a actuar con la misma decisión y el mismo coraje cívico que ha actuado en otras oportunidades; como cuando tiene que reclamar en nombre de todos los bonaerenses los fondos que nos corresponden, cuestión que no pasaba en otras administraciones anteriores y hoy efectivamente podemos demostrar en los hechos que está sucediendo”.