“Arroyo destierra a los jóvenes sin empleo de Mar del Plata”

Militantes del Partido GEN Mar del Plata encabezados por el referente juvenil Pedro Fernando Alvarez se reunieron con el Secretario Gral. de la JGEN BA Valentino Redruello, que en visita a la ciudad, dialogó con el referente del GEN Pablo Farias y miembros de la Junta Distrital Local.

En referencia a la realidad provincial, Redruello comentó el drástico aumento en el índice de desempleo juvenil y los dolorosos números de la pobreza que golpean toda la provincia. “Recorriendo los diferentes distritos junto a nuestra referente Margarita Stolbizer vemos cómo Cambiemos se ha encargado de llevar a los jóvenes a un nivel de desesperación terrible haciéndolos elegir entre llevar el pan a su casa o seguir estudiando. Cambiemos continúo con la falta de política de apoyo a los jóvenes emprendedores o de formación en nuevas tecnologías”, agregando que “si Mar del plata busca ser un polo tecnológico-productivo de empleo, no se puede dar el gusto de no encabezar la formación de especialistas jóvenes en la temática.”

Pedro Alvarez, Secretario Gral. de la 5ta Sección Electoral, resaltó a su vez que esta política de ajuste implementada por el gobierno municipal ha provocado que más de 13 mil jóvenes marplatenses no puedan participar de diferentes centros y programas de contención, desfinanciando a sociedades de fomento y entidades barriales que brindan abrigo a aquellos que más lo necesitan.

“Sin dudas Arroyo y Cambiemos destierran a los jóvenes sin empleo de Mar del Plata, busca callarnos, que no seamos parte en la conformación de una ciudad que reclama políticas públicas en serio, a base de diálogo y participación de todos los sectores productivos, políticos y sociales que conforman la realidad marplatense”. “En síntesis si el gobierno municipal no toma medidas urgente con los jóvenes en situación de calle, en la lucha contra el avance del narcotráfico y en la precarización laboral, Mar del Plata no solo perderá el mote de Ciudad Feliz sino llegará nuevamente a encabezar los índices de desocupación y pobreza expulsando a todo joven que busque un futuro digno en nuestra ciudad” sentencia Alvarez.

Finalizando la reunión Pablo Farias felicitó a los jóvenes que encabezan este proceso, buscando formarse para trabajar juntos por un país para todos y no para unos pocos. “Queremos un Estado municipal que brinde trabajo a los ciudadanos de MDP – Batán y a su vez que sea capaz de abrirles las puertas a todas personas que quieran soñar con vivir, estudiar y trabajar en nuestra ciudad”.