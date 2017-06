Vecinos del Sur: “Hay una decisión política para que no lleguen recursos ni avances a nuestros barrios”

Daniel Machado, presidente de la sociedad de fomento Jardín de Peralta Ramos, se refirió así al “abandono” que sufren los barrios del sur, en el marco de un encuentro de la Federación junto al Defensor del Pueblo de la provincia.

“La zona sur está sufriendo un grave abandono y lo que estamos denunciando es que es una decisión política dado que cada vez que hacemos algún tipo de medida o visibilización de lo que viven nuestros barrios, se nos agravia o se nos acusa de pertenecer a otras ideas políticas”, dijo Machado y agregó que “con la gestión anterior teníamos problemas pero ésta ni se ha acercado a dialogar con nosotros”

El fomentista se refirió a lo que sucede en torno a la ubicación del Parque Informático, dijo que “se trata de un emprendimiento que venía de la anterior gestión, estaba definido dónde se instalaría, está terminado y por una decisión política que carece de sentido se busca trasladar ese lugar, además de dilatar los tiempos para que venzan plazos, y llevarlo al norte de la ciudad”.

El presidente de la sociedad de fomento afirmó que “es incongruente, cuando ya hay una escuela destinada que iba a interactuar con este Parque, presto a ser inaugurado, no se hizo nada al respecto”.

Por otra parte, la presidenta de Acantilados, Cecilia Zampini, enumeró una serie de problemáticas, que no son nuevas, pero que no se han solucionado. “Las calles son en su mayoría de tierra y se arma una gran pista de patinaje sobre barro, no se puede transitar ni en auto ni caminando, el transporte público es sumamente deficiente en frecuencia y recorrido y sumado al estado ni pasan”.

No es el único inconveniente y en general, los pedidos al municipio se repiten en muchos barrios de la ciudad. “Las luminarias no se reemplazan desde el 2015 y el abandono es en todo sentido. Los residuos no se recolectan. El sur es una gran reserva forestal y la poda no se levanta y en cada esquina donde se juntan restos de poda se transforman en microbasurales”.

Por otro lado, existe lo que los vecinos conocen como la cava, Cecilia argumentó que ahí “se tiran residuos patológicos que no sabemos de dónde de vienen, pañales de adultos que provienen de geriátricos, en fin, la situación es catastrófica, cada seis meses, a veces menos, los vecinos limpiamos y ordenamos, pero no alcanza”.

Y las escuelas provinciales son otro desafío : “tienen las mismas problemáticas de toda la ciudad, pero con el crecimiento de la zona sur de estos últimos seis años, la matricula no alcanza, los chicos se van al centro a cursar, son 25km con un transporte deficiente, la verdad es que nos sentimos abandonados”, finalizó la fomentista.