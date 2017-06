Marplatenses marcharon pidiendo Justicia por el “asesinato de Lucía”

Cientos de marplatenses marcharon por el Puerto en reclamo de Justicia por la muerte de Lucia Bernaola (14) quien fuera atropellada en la madrugada del pasado domingo por un automovilista alcoholizado en la zona de Playa Chica.

“Una sonrisa por Lucía” rezaba la pancarta que encabezada la concurrida movilización de manos de su mamá Verónica Borelli, su papá el ex futbolista Eloy Bernaola, familiares, amigos y anónimos marplatenses que se sumaron en silencio y portando globos blancos.

Había también carteles que expresaban claramente su desconfianza con la “Justicia”, ya que temen que el dinero pueda influir en la resolución. Entienden que lo de la adolescente fue un “asesinato” de parte de Federico Sasso quien conducía un auto preparado para picadas. La movilización se inició en el gimnasio del colegio “Sagrada Familia” y se dirigió por las calles del Puerto, para finalizar en la Plaza Italia.

Allí, en un dramático mensaje, la mamá de Lucía gritó que “Me voy a comer el mundo para conseguir justicia por Lucía. Siempre miraba la tele y pensaba que si a mí me mataban un hijo me iba a morir. Pero acá estoy, más fuerte que nunca”, ante el llanto de quienes la rodeaban.

Desafiante exclamó que “Voy a sacar el caso de Lucía día a día. La condena que le toque pagar al asesino, será la que corresponda. Yo lo único que quiero es justicia por mi hija”.

Finalmente contó que “Llego a mi casa y veo a mi hija en la mesita de luz y es la peor mierda que me pudo pasar”, manifestó ante quienes la acompañaban, quienes lloraban en silencio.

Por último lanzaron los globos blancos al aire que se perdieron en la oscuridad de la noche que cubría a los cientos de manifestantes que pedían por Justicia.