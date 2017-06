Lucas Rossi brindó una clínica en el Náutico y apoyó la iniciativa por la pista sintética

El integrante de los Leones, Campeones Olímpicos en hockey sobre césped, en Río 2016, Lucas Rossi, estuvo en el Club Náutico Mar del Plata, invitado por la Cámara de Diputados de la Provincia, brindando una entretenida clínica para jugadoras y jugadores locales

El volante del Club Banco Provincia de Buenos Aires, llegó a la ciudad en el marco del programa “Elegí Disfrutar la vida” y lo hizo acompañado por el presidente de Cámara de Diputados, Manuel Mosca. También estuvieron en esta clínica, representando al municipio local, el Secretario de Salud de la Comuna, doctor Gustavo Blanco; la Secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola y el Director de Secretaría Privada del Intendente, Mauricio Loria.

El anfitrión fue el presidente de la entidad tricolor, doctor Eduardo Ramirez Lijo, secundado por el capitán del Náutico, arquitecto Roque Nóbile , el tesorero Juan Agra y el vocal Maximiliano Mastakas.

Todo comenzó con unas palabras del doctor Blanco, quien sentando en el playón polideportivo, explicó a los chicos las nocivas consecuencias de las drogas. Luego fue el turno de Vilma Baragiola, hablando de su relación con el hockey y ataviada para la ocasión, ya que con las “Urracas” ( mamis del club Biguá) participó de los ejercicios, defendiendo el arco que da espaldas a la Base Naval.

Lucas Rossi, con la colaboración del profesor Pablo Durán y de Julieta Borelli, diseñó tres estaciones para que los pequeños pudieran realizar distintas destrezas individuales, sorteando conos, realizando “flicks”, arrastres o disparando al arco.

El integrante de la selección que orienta un “casi” marplatense, Carlos Retegui, manifestó al finalizar la experiencia “ Siempre es bueno poder estar en contacto con los chicos. Uno no tiene que olvidarse que hace unos años estaba del otro lado y personalmente puedo afirmar que miraba con admiración a los jugadores de primera o del seleccionado. Esta idea de recorrer distintos lugares de la provincia promocionando el deporte, hablando de sus bondades y de que no se necesita otro estímulo que no sea el entrenamiento para llegar, es realmente muy útil. Encontré chicos con muchas ganas de trabajar y también a la gente del Náutico muy ilusionada para poder conseguir su pista sintética, lo cual seguramente va a ocurrir y que les va a posibilitar seguir creciendo en este deporte”