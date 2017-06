Diego Lorenzino sin medias tintas: “Le voy a pedir una reunión a Arroyo ya que no dialoga con la gente”

El Defensor del Pueblo de la provincia, Guido Lorenzino, estuvo en la ciudad en el marco de una presentación de propuestas y una reunión que mantuvo con la Federación de Sociedades de Fomento local. Quedó “sorprendido” por la falta de diálogo del intendente con las organizaciones civiles.

Contundente, el flamante electo defensor el 12 de enero dijo que “si él (Arroyo) no dialoga no sé cómo va a resolver los problemas de la gente. Vamos a pedir formalmente una reunión con él y con su equipo para ver si podemos estructurar canales de diálogo porque los problemas son muchos y variados”, lanzó Lorenzino y agregó que “no podemos estar judicializando todos los problemas, la justicia está para resolver determinados conflictos, otros tienen que ver con escuchar, con hacer, con recibir a un vecino”.

Otro tema importante donde Lorenzino tuvo injerencia, es en lo que respecta a los aumentos en los cuadros tarifarios. Se manifestó en contra de los incrementos percibidos por los bonaerenses y aseguró que “si la gente discute paritarias del 20% los aumentos no pueden rondar el 100%, 120%, es muy dispar esa relación. Nuestro planteo es sí a la actualización no a cómo se están llevando adelante”.

Según Lorenzino, “no quedó otra que ir a la Justicia y vamos a discutir hasta la última instancia, necesitamos discutir tarifas de manera razonable. Si en 8 o 10 años no se actualizaron, en 15 meses hacer todo un shock tarifario nos parece muy fuerte para tan poco tiempo”.

Por otro lado, se supone que los aumentos traerían aparejado mejoras en los servicios. Sin embargo, el Defensor del pueblo no ha visto esto traducido a la práctica. “Los servicios públicos son hace mucho tiempo muy malos y ahora son malos y caros, lo razonable sería que cinco años de inversión signifiquen cinco años de actualización, los dueños de las empresas pretenden pagar el préstamo del banco aumentando 120% la tarifa, por lo tanto, pagaríamos todos esas cuotas, no es correcto”.

Con respecto al conocimiento de la población de qué es lo que paga, Lorenzino aseguró que “nadie sabe cómo se llega a los números que aparecen en las facturas”, para lo cual, el trabajo de la Defensoría busca ampliarse y llegar a todos. “Iniciamos una campaña que es Mándanos tu factura, la idea es sacarle una foto a las nuevas y viejas facturas para poder estudiar los componentes que llegan a los valores finales, la realidad es que lo que no conocemos no lo exigimos”.

En nuestra ciudad, la situación se agrava con la falta de gas natural. “Hoy con los fomentistas hablaba eso, la garrafas social que el gobierno te da a $95 en tarjeta, que no podes sacar porque el cajero te permite sacar mínimo $100 entonces tenes que dejar pasar dos meses para poder sacar lo del mes pasado. Y los revendedores que venden a $180, $200, la verdad que hasta ahora, son todas malas para la gente” y agregó que “ha subido el gasto social pero no han aumentado los beneficios para la gente, es una ecuación bastante rara, es la primera vez que un gobierno hace más inversión social, en números, porque se ve en el PBI, y cada vez hay menos beneficios para las personas. Hay una cuenta que no está bien”.

Maltrato animal

El Defensor del Pueblo llegó a la ciudad con propuestas para llevar a cabo en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Una de ellas es decirle basta al maltrato animal. “Creamos un área relacionada con este tema, lo que nosotros pretendemos es que al menos haya un cuidado de los animales, áreas de protección en cada municipio. Nos parece que los zoológicos atrasan 100 años y el tema de los carros lo estamos tratando de trabajar con los intendentes para implementar mecanismos alternativos que ayude a un sector vulnerable de la población”.

El Estado no tiene disponibilidad de recursos actualmente, para el funcionario el maltrato animal refleja lo violento de una sociedad. “Hay que generar conciencia sobre este tema para conseguir un compromiso porque en definitiva cuando un papá castiga a un caballo delante de su hijo se genera una situación de violencia percibida por el niño. Hay que ayudar a que esa violencia no se multiplique”.

Además, busca que se trate en escuelas, se avance en la materia y se repliquen las acciones exitosas en el resto de los municipios provinciales.