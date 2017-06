Cáritas realiza este sábado y domingo la Colecta Anual

Este sábado 10 y el domingo 11 de junio, se realizará una nueva edición de la Colecta Anual de Cáritas, que lleva como lema este año “Si ves en el otro a tu hermano, nadie puede quedar excluido”, frase que pronunció el papa Francisco a la sociedad civil en una visita Quito, Ecuador. En un encuentro con la prensa, el presbítero Fabián Yanes, vicepresidente de Cáritas Mar del Plata, invitó a toda la comunidad a participar y ser solidarios con esta iniciativa, que se destina a proyectos de promoción humana y social que las Cáritas realizan durante todo el año.

“La colecta es un llamado a la solidaridad, y nuestra expectativa está en esto, porque sabemos que nuestro pueblo siempre responde a la convocatoria. Siempre estamos dentro de las 10 primeras diócesis en recaudación, esto habla muy bien de nuestra sociedad, nuestros vecinos y tenemos la expectativa de seguir creciendo. El año pasado aumentó un 36% respecto a la del 2015, y esperamos seguir así, porque sabemos que es algo que hace a la mejora en la vida de los hermanos más necesitados”, detalló Yanes.

Como tradicionalmente se realiza, hace más de 50 años, lo reunido se divide en tres partes iguales: una para la Cáritas parroquial, la otra para Cáritas diocesana, y otra para Cáritas nacional. El tercio diocesano se destinará al programa “Mejorando hogares”, que consiste en brindar subsidios no reintegrables para la compra de materiales de construcción destinados a familias de alta vulnerabilidad social que necesitan mejorar las condiciones de sus viviendas. Este programa ya está vigente, y brindó 29 subsidios a familias de toda la diócesis. Se busca con lo reunido este año, motorizarlo aún más.

Consultado sobre el lema que motiva la colecta de este año, el padre Fabián remarcó “es una invitación a mirarnos como hermanos, no mirar primero lo negativo, lo malo, lo que me separa; sino descubrir que somos hermanos y que cada uno distinto, puede aportar lo suyo para el bien de todos. Argentina es esa mesa grande, donde cada uno tiene que tener su lugar, y hoy lamentamos que haya muchos que no lo tengan”. Y añadió, “decimos que la colecta tiene una finalidad de recaudar dinero, pero también tiene otra, que es hacernos tomar consciencia de que la vida es mucho mejor cuando nos vemos como hermanos, y cuando nos miramos como hermanos, no podemos permitir que nadie quede afuera, de una alimentación adecuada, de un trabajo digno, de un techo donde vivir, en definitiva de desarrollar una vida digna como Dios quiere”.

Finalmente el sacerdote recordó que si bien esta colecta se desarrolla en todas misas que se celebran del fin de semana, “hay varias iniciativas de ‘sacar la colecta a la calle’, para pedir la colaboración de la comunidad por eso habrá voluntarios debidamente identificados con las pecheras de Cáritas”. Por ese motivo, este fin de semana, habrá voluntarios en las intersecciones más importantes de la ciudad, incluso un festival de música y danzas en la puerta de la Catedral este sábado por la mañana, en supermercados, y centros de compras.