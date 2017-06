Abogadas plantean “el desgaste” de las partes en los procesos de Familia

Un grupo de abogadas del Fuero de Familia se reunieron con las autoridades del Colegio de Magistrados de Mar del Plata y le plantearon la situación “de desgaste” que atraviesan las partes en los Juzgados pertinentes al Fuero. “Nos estamos quedando sin respuestas, lo cual genera más conflictos”, señalaron al término del encuentro.

“Surgieron algunas inquietudes que hicieron que hagamos algunas presentaciones judiciales como para poder ver si de esa manera se podía modificar el criterio de trabajo de algunas situaciones puntuales”, sostuvieron en diálogo con “el Retrato…” y aclararon que “no es algo personal contra los 6 jueces”.

Asimismo, explicaron que “tenemos un Código Civil nuevo y un Código Procesal Civil y Comercial que no se ajusta a la actualidad, asique poder trabajar entre esas dos cosas es bastante difícil” y añadieron que “la rama del derecho de familia tiene mucho de composición o conciliación y si llegan a un juzgado es porque no lo pudieron resolver entre ellos”.

En ese contexto, detallaron que lo que plantean como profesionales del derecho es el hecho de que se están quedando “sin respuestas, lo cual genera más conflictos” y explicaron que de un expediente que se inicia termina en 7 más, por ejemplo. “

“Ellos dicen que no sirven para esto, que no va a estar tironeando de un brazo él y del otro la madre. Entienden que la justicia no les dio respuesta y consideran que por su condición de hombres siempre tuvieron que estar defendiéndose”, apuntaron, para afirmar que “el Código hoy es muy claro, padre e hijo tienen el mismo estatus, pero siempre hay uno que queda en una situación de desigualdad y es el que se tiene que estar defendiendose dentro del proceso” a la vez que remarcaron que “en ese marco, es donde se empiezan a cerrar las puertas y no hay respuestas”.

A su vez, se refirieron a las medidas cautelares, las cuales se tienen que resolver de manera urgente. “Lo que nos pasa es que estas no se resuelven, se postergan a una audiencia, a un informe o demás y en todo ese proceso es donde se va dilatando el tiempo y los padres se empiezan a desgastar por el proceso, las audiencias y demás etapas del mismo”.

Por otra parte, enfatizaron que “lo que se intenta siempre desde el Fuero de Familia es la conciliación, lo que pasa que por momentos es necesario eso, pero hay otros que esto no sirve y hay que dar respuestas” y ejemplificaron los casos en que hay una restricción de acercamiento entre los padres “que siempre trae a colación a los nenes. Los juzgados deberían emitir una resolución, donde se garantice el contacto con los hijos”, a pesar de las medidas en su contra.

“Nos avocamos a la necesidad de respuestas inmediatas”, aseguraron , para agregar que en las audiencias “deberían bajar los jueces, porque las partes necesitan ver al magistrado y más en casos donde hay tantos expedientes iniciados que no se puede llegar a acuerdo y que hay tantas idas y venidas entre los padres. La gente lo necesita, les da otra seguridad, certeza y confianza”.

Seguidamente, hicieron hincapié en que transmitieron la inquietud al Colegio de Abogados de Mar del Plata y al Colegio de Magistrados y Funcionarios. “Ellos estuvieron abiertos a recibir estos planteos, lo que no quiere decir que puedan resolverlos, porque los magistrados tendrán otras cuestiones que plantear como la falta de personal, el cúmulo de causas, los turnos, etcétera” y resaltaron “Plateamos inquietudes, buscamos soluciones y poder obtener de otro lado, críticas para un crecimiento y ofrecer un mejor servicio de justicia”.

“No denunciamos irregularidades ni nada, sino que solo planteamos informalmente inquietudes que tenemos muchos de los abogados del Fuero de Familia”, y detallaron que la idea es que los Colegios trabajen en conjunto “y ver que exista posibilidad de dar una respuesta a todo este conflicto”.

Por último, dejaron en claro que la idea “no es sancionar a alguien, sino simplemente de buscar la mejor manera de encontrar una solución para que la gente pueda tener un mejor servicio de justicia, que es a lo que apuntamos todos”.