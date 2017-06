Orsini asombrado con la fiscal por querer evitar se sepan las declaraciones de Sasso

Después del accidente de tránsito ocurrido este fin de semana en la ciudad que terminó con la vida de Lucía Bernaola, el abogado que representa a la familia de la joven, Maximiliano Orsini, dialogó con “el Retrato…” y cuestionó la labor de la Fiscalía. “La semana que viene voy a hacer una presentación en la Procuración de la Provincia contra la Fiscal”, aseguró.

En tal sentido, Orsini, que se presentó este martes como particular damnificado en la causa, aseguró que este miércoles propusieron “algunas medidas probatorias como testigos del hecho y dos cámaras de seguridad que están en la costa (de un edificio y de una confitería de la costa)”.

“También pedimos asistencia psicológica para la familia que hasta el momento no se las ha brindado, aunque la misma está estipulada por ley”, señaló el abogado.

A su vez se refirió a los cuestionamientos de la fiscal acerca de la aparición mediática de Verónica Borelli. “La fiscal dijo que no le parecían bien las declaraciones de la madre de Lucía en los medios, me responsabilizaba a mí de esas apariciones, lo cual yo no tenía nada que ver, porque ni siquiera estaba presentado como abogado en ese momento”, afirmó.

Además, cuestionó que la fiscal se negó a darle copias de la causa, cuando ya estaba presentado. “El motivo es que no quería que trascendiera mediáticamente las constancias de la causa y me hacía responsable a mí si los medios tomaban conocimiento de alguna cuestión”, indicó.

En relación a lo anterior, aseguró que hará una presentación la próxima semana contra la fiscal interviniente en la causa ante la Procuración General “por el destrato profesional que esta persona me hizo en la fiscalía” y añadió que le llama la atención “que pida reserva para que no se sepa la declaración de Federico Sasso, no quería que sean públicos los dichos de él ni que la madre aparezca en los medios”.

“La presentación va a ser por la cantidad de cosas que me dijo y las manifestaciones que hizo contra mi persona”, apuntó a la vez que aclaró: “Hubo un destrato también por el caso Nicuez, es una causa anterior que tuve en esa fiscalía, pero evidentemente tiene un tema personal conmigo. Le ha molestado que ella en esa causa pidió 3 años, yo 12 años y le dieron 8. Le molesta que tuve que ser de fiscal en una causa, cuando era ella la fiscal”.

Por otra parte, Orsini se refirió en diálogo con “el Retrato…” a que Verónica Borelli, la mamá de Lucía, tomó “muy mal” la actitud de la fiscal y aseguró que la mujer dijo que “va a seguir saliendo todas las veces que ella quisiera”.