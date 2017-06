Gutierrez: “Espero que el Ejecutivo nos venga a ver por la Ordenanza de los feriantes”

Luego de que Inspección General prometiera llegar a un acuerdo con los feriantes de Plaza Rocha, el concejal del FpV manifestó la voluntad de sumar el trabajo realizado en pos de que “más de 200 familias puedan regularizar su situación laboral”

Junto a su compañera de bloque Marina Santoro, llevan un año aproximadamente trabajando para lograr un registro de los trabajadores que se instalan alrededor de la plaza para vender, revender o intercambiar una serie de productos. El titular de Inspección General llegó con la policía el lunes por la madrugada impidiendo que los feriantes puedan trabajar. Ellos decidieron cortar la Av Luro y desde el organismo prometieron una respuesta en 30 días.

“Después de varias reuniones con los feriantes descubrimos que hay tres sectores: productores, revendedores y quienes intercambian. Lo que decidimos con Marina es que hay que hacer un registro para los tres sectores y eso iba a ir en la ordenanza. Quienes producen, por ejemplo, deberían estar junto a otros en la feria que se ubica frente a la municipalidad. Aquellos que intercambian deberán tener otra lógica al igual que quienes revenden”, ejemplificó el edil.

El accionar de Inspección General no es la primera vez que genera polémica. “La primera intervención que vemos es la de un Estado que toma acción con cierto amedrentamiento y no planteando un derecho”, lanzó Gutierrez y agregó que “se comprometieron a elaborar un proyecto de ordenanza, nosotros vamos a acompañar en tanto y en cuanto se respete la necesidad de los trabajadores, creemos que hay que ordenarlo, pero no porque hay que poner más lindo un espacio público sino porque hay que ordenar la vida de un desocupado”.

Los índices de desempleo en la ciudad siguen encabezando los más altos de la nación y el argumento de Sucar Grau es siempre el mismo: que no se genere competencia desleal. Al respecto Marcos fue claro “porqué siempre plantear la competencia desleal sobre los sectores más humildes y no irlos a buscar a otros lugares. Inspección general tampoco tiene que ser el que arbitre los medios necesarios para ver quien tiene un marco de competencia leal o desleal, tiene otras funciones. Seguro que los trabajadores de la zona estén molestos como lo estuvieron cuando se instaló la feria verde, y la verdad es que los sistemas conviven”.

Asimismo, en lo que corresponde con la presencia de la policía armada frente a la gente, Marcos reflexionó: “podría haber sido distinto. Desarrollo Social podría haber puesto una mesa, registrado a esa gente, informando. Si Producción hubiera puesto folletería, contando las ferias existentes donde uno se puede sumar, el Estado tiene que acercarse y generar otros vínculos. Eso es lo que nos molesta también al sector político”.

Finalizó argumentando que “estamos en condiciones de hacer una muy buena Ordenanza junto con Marina. Esperemos que nos vengan a pedir la información desde el Ejecutivo. A mi criterio hay que ordenarlo bien, para tener un registro pormenorizado y poder brindarle a la comunidad soluciones”