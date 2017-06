La izquierda democrática se unió para ser una alternativa electoral en las legislativas

El Partido Socialista, el Frente Popular y el Partido Socialista Auténtico reafirmaron sus voluntades de conformar un equipo de cara a las elecciones de octubre y convocaron a los marplatenses a ser parte.

Matías Maciel referente del Partido del Trabajo y del Pueblo, nucleado en el Frente Popular, manifestó que se trata “de una fuerza que no busca atajos y se niega a ser adorno progresista de opciones conservadoras, tanto en la provincia como en la ciudad”.

Con respecto a la decisión de ser parte de una alianza electoral, afirmó que “creemos que el pueblo marplatense tiene que transformar una realidad muy difícil, que se ha agravado en nuestros barrios y en los sectores más humildes, pero este será el cimiento de una construcción a largo plazo que pueda dar vuelta esta situación y que llene de esperanza al pueblo”.

Por su parte, Pablo Aceto del Partido Socialista Auténtico, se refirió a las dificultades que atraviesa la ciudad, en sus palabras “hay una crisis energética, no hay gas, no cuidan nuestra economía, el puerto está quebrado y es de todos. Hemos llegado acá en silencio, nadie ha dicho nada, pero no por casualidad la ciudad sigue liderando los índices de desempleo. Sin energía no hay posibilidad de generar desarrollo y la crisis en este sentido es enorme”.

Asimismo, se refirió a otros contratos que mantiene el municipio como el de la 9 de Julio, el referente dijo “60 millones nos sale tener la ciudad sucia y ni siquiera tenemos una calle barrida. Estas realidades hacen que la administración pierda recursos y que no haya para lo básico, como para arreglar escuelas y hospitales, pero sí pensamos en corredores verdes.”

Facundo Villalba del Frente Popular retomó lo hecho hasta ahora y destacó lo que sigue: “hemos sostenido nuestra propuesta acompañando las luchas que ha desarrollado el pueblo donde los trabajadores que, si bien no ha logrado derrotar el ajuste, sí han puesto un límite claro a muchas de las intenciones de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri”

Agregó que buscan ser una alternativa a “las opciones que proponen el mismo sistema que plantea el hambre y la exclusión. Queremos que nuestros compañeros puedan tener voz en los ámbitos legislativos como el Concejo Deliberante y en las cámaras de diputados”.

Villalba convocó a las fuerzas que se sientan identificadas con la propuesta a sumarse a la alianza, “somos una ciudad que tiene todas las condiciones para ser una pujante: somos capital nacional de la pesca, el segundo cordón frutihorticola de la provincia, el destino turístico más importante y sin embargo, la mitad de nuestros pibes viven en la pobreza. Ante este panorama creemos que es nuestra responsabilidad sostener el frente, pero también dialogar con todas las fuerzas progresistas y democráticas para que los marplatenses podamos vivar en la ciudad que nos merecemos”.

Finalizó Julio Carrizo del Partido Socialista quien se refirió a la coyuntura electoralista: “Habrá socialistas que, independientemente, irán en otras listas pero el partido socialista está acá, en este frente de izquierda”.