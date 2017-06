El Teatro Colón sigue vivo…Arroyo firmó convenio con el Club Español

El intendente Carlos Fernando Arroyo firmó el nuevo convenio con el Club Español para la continuidad del vínculo con la Municipalidad de General Pueyrredon, lo que supone reformas y nuevas obras en el Teatro Colón. “Nos sentimos comprometidos a trabajar para que este edificio histórico vuelva a ser lo que fue y llegue a tener la mejor capacidad, para que funcione perfectamente bien”, señaló el Jefe Comunal.

Tras la firma del contrato – por tres años -, de la cual también participaron la secretaria de Cultura, Silvana Rojas, y el representante de la institución, José María Méndez Acosta, el Intendente manifestó que “este es un acuerdo histórico que ennoblece al Club Español y sus autoridades por la paciencia que han tenido. Esto nos obliga doblemente, no solo por el valor cultural extraordinario que tiene para Mar del Plata el Teatro Colón, sino porque nosotros también somos hijos de España y, de alguna u otra forma, es nuestra propia sangre la que estamos defendiendo”.

“Vamos a comenzar a reparar todas las instalaciones, sobre todo una pared que tiene un problema importante que vamos a resolver, y después seguiremos por toda la parte estética y medidas de seguridad”, puntualizó el titular del Ejecutivo Local.

“Vamos a tratar por todos los medios de no limitarnos a este acuerdo, porque buscaremos que la Municipalidad vuelque recursos más allá de los convenios. Este no es un simple contrato, estamos hablando de un monumento, no solo de Mar del Plata, sino también de la Provincia de Buenos Aires y toda la Argentina, por lo tanto, todos estamos obligados a mantenerlo en las mejores condiciones”, remarcó Arroyo.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Silvana Rojas, manifestó que “hay compromiso de ambas partes para hacer los arreglos que hagan falta”.

“Es una buena resolución la que se tomó, no solo pensando en la cultura de General Pueyrredon, sino también en el bienestar de un inmueble como el Club Español, tan importante para la historia de nuestra ciudad”, agregó la funcionaria.

“Nos sentimos complacidos y gratificados por el esfuerzo de las autoridades municipales, siempre dijimos que la actual gestión hereda compromisos anteriores incumplidos”, explicó el representante del Club Español, José María Méndez Acosta

“Nos llevamos la confianza, la tranquilidad y la convicción de que el Ejecutivo Municipal, a través del Intendente y su Secretaria de Cultura, van a aplicar junto al Club Español los mejores esfuerzos para recuperar todo el esplendor y brillo de este inmueble para Mar del Plata”, señaló.

“La gestión actual cumplirá las obras que fueron comprometidas anteriormente y nosotros, en esta nueva relación, aplicaremos recursos para mejorar en todo lo posible, por dentro y por fuera, al Teatro Colón y al emblemático edificio del Club Español”, concluyó Méndez Acosta.