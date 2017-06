El GEN solicitó la prórroga de la emergencia en Violencia de Género y Diversidad

En los próximos días la Emergencia contra la violencia por motivos de genero y diversidad estará llegando a su vencimiento. La Ordenanza Nº 22.739 establece la posibilidad de su prórroga si los motivos que le dieron origen aún continúan. En Mar del Plata y Batan no sólo los motivos continúan, sino que los casos de violencia se ven acrecentados día a día.

Es el intendente Carlos Arroyo quien debe efectuar la prórroga y en tal sentido lo ha solicitado el Observatorio de Violencia por motivos de Género y Diversidad, y así lo íden desde el Partido GEN Mar del Plata/Batan.

Afirmaron que “Poco y casi nada ha llevado adelante el Ejecutivo Municipal desde que fuera dictada la Ordenanza, el 9 de junio de 2016, por ello le solicitamos esta prórroga pero también le exigimos que ponga manos a la obra en las acciones y políticas públicas tendientes a la prevención de la violencia hacia las mujeres.

“Con la excepción de la creación del Observatorio de Violencia por motivos de Género y Diversidad y la entrega de becas de vulnerabilidad, el intendente Arroyo no ha llevado a cabo ninguna de las políticas exigidas por la Ordenanza. No se ha desarrollado plan de viviendas alguno, tampoco se han realizado gestiones para que se incluya como prioritarias a las víctimas de violencia en los planes de vivienda, el Hogar Galé no fue ampliado ni se crearon los cupos en guarderías municipales, tampoco se desarrolló un plan de inserción laboral ni se trabajó para la existencia de un centro de atención primaria de las víctimas”.

Afirman que “es de público conocimiento que se encuentran mujeres víctimas de violencia en lista de espera para recibir los llamados botones antipático, debido a que el municipio no procedió a la compra de los mismos, conforme fuera solicitado oportunamente por el Observatorio de Violencia”.

“Lamentamos, que un tema que debería ser prioridad para el. Intendente no figure en la agenda de la actual gestión porque hay un evidente desinterés en ocuparse seriamente sobre la violencia”.

Finalmente solicitan al intendente la Emergencia contra la Violencia por motivos de Género y Diversidad, destinando presupuesto adecuado para llevar adelante las acciones contempladas en la Ordenanza Nº22.739.