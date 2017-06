Blanco se defendió como gato entre la leña en la Comisión de Calidad de Vida

Con la presencia del Secretario de Salud, Gustavo Blanco y parte de su gabinete, la comisión sesionó y no faltó ningún concejal. Fuertes cruces entre los funcionarios, chicanas en relación a la renovación de bancas y un estancamiento en cada posición. Para Blanco, “nunca faltó un medicamento en un centro de salud” y para la oposición el organismo sanitario “está en crisis”.

Con la coordinación del Presidente de comisión, Marcos Gutierrez, comenzaron con el expediente propuesto por el unibloque Balut Tarifa Arenas, quien hizo un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia sanitaria en la ciudad, luego de que salieran a la luz casos de mala praxis en el Hospital Español, además del vencimiento del acuerdo entre el Pami y el HPC. La ordenanza solicita una auditoría de clínicas y hospitales.

La respuesta de Blanco llegó con un palito para Ferro, “revisando las definiciones de la OMS, no están las condiciones dadas para declarar la emergencia en la región, sí coincidimos con las declaraciones del Dr. Ferro, del año 2015, cuando cerrara el sanatorio EMSHA, que no están dadas las condiciones. Una emergencia sanitaria es una situación de pandemia, o epidemia como la del dengue, o la del virus N1H1, donde por falta de previsión hay que darle las posibilidades al Ministro de salud para que maneje fondos y recursos”.

“La emergencia de camas, que el Ministro Collia prometió una inversión de 100 millones de pesos en 2014 que lamentablemente nunca llegaron, ahora estamos en vísperas de inaugurar 32 camas de terapia intensiva y una guardia nueva en el Hospital Interzonal con una fuerte inversión concretada, se puede ir a ver”, lanzó el funcionario de Arroyo.

Luego de debatido, el proyecto quedó nuevamente en comisión, para revisarlo y corregirlo. Sin embargo, el día de la apertura del EMSHA no se confirmó y esa cantidad de camas, tampoco resolvería el problema para los vecinos de la ciudad y la región, sobretodo, para los jubilados.

El segundo proyecto en la orden del día pertenece la concejala del FpV, Marina Santoro, que apunta a preguntar qué pasó con el programa Remediar cuyo objetivo era la entrega de medicamentos de manera gratuita en los barrios. Al respecto, Blanco leyó un documento donde explica que el programa cambia su nombre a Cobertura Universal de medicamentos pero no así su modus operandi. Cambian los recursos, que ya no vendrían del BID sino del tesoro nacional.

Después de leído el documento por parte del flamante secretario del oficialismo, comenzaron los cruces. Daniel Rodriguez, concejal del FpV, cuestionó la afirmación de Blanco que proclamaba que “la medicación nunca faltó en ningún centro de salud”, Rodriguez aseguró haber recibido “cientos” de quejas por parte de los vecinos que denuncian estos, y otros, faltantes. “Traeme quien se quejó, qué falta y dónde, sino, son versiones, así como yo traje todo escrito y presentado a esta mesa, pido lo mismo”.

El tema dio para largo. Luego de que el concejal Alejandro Ferro (AM) denunciara faltantes de insumos básicos en las salas sanitarias, como agujas, algodón y agua oxigenada, los funcionarios respondieron a todas las preguntas.

“Esa información no es cierta. No es que no hay, en ningún lugar faltó ni agua oxigenada ni algodón. Todos los meses se realizan compras y se distribuyen en las unidades sanitarias”, afirmó la Directora de Salud, la Licenciada Patricia Fortina.

Las preguntas y los cruces fueron continuos. El concejal Ferro tomó la palabra y subió la temperatura de la sala, que dicho sea de paso, duplicó la capacidad del lugar. “¿Qué tiene que hacer un concejal cuando recibe un memorándum que dice textualmente que esos productos serán enviadas a la brevedad ya que servicios centrales se encuentra en stock cero”? ¿Qué hace un concejal? ¿Lo esconde? ¿Lo tira? yo lo que quiero ver son evidencias, ya no quiero que me expliquen nada, hay que hacerse cargo”.

Blanco respondió con la misma afirmación “no hay ningún inconveniente ni para comprar medicamentos e insumos ni para nombrar personal”. Asimismo, habló sobre los recientemente contratados médicos para el Hospital Interzonal, “tenemos un déficit en toda la provincia con respecto a la faltante de profesionales, acá se han incorporado dieciséis nuevos médicos que están a la espera de su nombramiento”.

Los cruces subidos de tono continuaron. Balut Tarifa Arenas recibió un golpe duro cuando Blanco le dijo que “si tiene el atrevimiento de llamarme para pedirme un favor personal para que resuelva un problema, llámeme también cuando el problema lo tenga la gente”

Luego continuó Claudia Rodriguez, que entró en una calurosa discusión después de que Blanco la llamara “pobre” despectivamente. “Pobre no, yo no soy pobre ni lamentable. Lamentable es siempre su presentación acá. Es lamentable para la salud de Mar del Plata, que haya una persona de este tenor. Su manifestación ahora, es igual a la que dijo en su momento, de pobre la señora, que le hicimos la mamografía y que ahora tiene dos problemas porque ahora se entera que tiene cáncer”. El secretario de salud evitó responder.

Después de que las chicanas continuaran y las preguntas sobre qué concejal y de qué fuerza renuevan su banca en las legislativas de octubre, la cuestión de la situación de la salud a nivel local no fue resuelta. Los ediles se llevaron copias de los informes presentados por Blanco y los proyectos volvieron a comisión.