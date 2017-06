El Senador provincial Juan Curuchet hizo entrega de un subsidio al ciclista de Chascomús Diego Thomas Yrigoyen (15), el que estuvo acompañado por el intendente de esa ciudad Javier Gastón y familiares del deportista. El acto se enmarca dentro de las celebraciones de los 238 años de la fundación de la ciudad.

En la oportunidad el Senador Provincial dijo que su compromiso con el deporte “ es histórico y abarca a todas las disciplinas, pero cuando me veo reflejado en la historia de este chico, el encuentro toma otras dimensiones. Tomás empieza a transitar un camino de sueños, desafíos e ilusiones. Crece, compite y se esfuerza para lograr un objetivo. Sé de que se trata y creo firmemente que con concentración, amor y empeño todo es posible”.

“Apoyamos el desarrollo de este pibe que, como tantos en nuestra provincia, decide ir en búsqueda de su destino”., para acotar que “El encuentro de hoy, fue un encuentro de pares”, agregó el Campeón Olímpico. “Eso somos los deportistas, no importa la historia o la actualidad de cada uno, nos une algo que no es fácil definir”.

El marplatense agregó “Tomas persigue un objetivo, viaja desde su Chascomús natal junto a su abuelo y es nuestro compromiso brindarle las herramientas para que lo consiga”.

Por último el senador dijo: “Junto con el Intendente de Chascomús, Javier Gastón y el Concejal Pablo Francese asumimos el acompañamiento para que obtenga elementos deportivos que acompañen su camino”.