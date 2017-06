Dolor de una madre: “Lo que pasó fue un asesinato y pudo haber sido una masacre”

“Estoy verdaderamente perdida, pero no me queda otra que estar fuerte. No sirve que me quede llorando en mi casa, quiero que la gente sepa lo que pasó, porque esto fue un asesinato, no un accidente de tránsito”, sostuvo Verónica Borelli, la mamá de Lucía Bernaola, la nena de 14 años que fue arrollada por un automóvil este fin de semana en la zona de Playa Chica

Asimismo, remarcó que a su hija “la mataron, no murió, porque son dos cosas completamente distintas” y añadió que lo que pasó “fue un asesinato y pudo haber sido una masacre. Es lo mismo que te peguen un tiro en el medio del pecho”.

A su vez, indicó que contando lo que le pasa en los medios “es la única forma de pedir justicia” que tiene. “Tengo que decir la verdad de lo que le pasó a mi hija. La plata hace todo en la Argentina, pero en este caso,que es el de mi hija muerta, no va a haber dinero. No van a tener coraje de querer hacer algo”, señaló.

“Es un asesino, me indigna cuando veo en la televisión que dice que agarro un pozo y demás. No puedo creerlo. ¿Qué hacemos con el alcohol que había tomado? ¿Qué hacemos con el auto preparado? ¿Sabes la plata que tenes que tener para tener el auto así? Alguien te tiene que bancar o tenes un poder adquisitivo importante”, cuestionó.

“Arroyo me quiere ver este viernes”

Por otra parte, se refirió en conversación con “el Retrato…” a que esta tarde la llamaron del Municipio para contactarse. “Arroyo me quiere ver este viernes, pero que casualidad que justo se comunica conmigo después que salgo en todos los medios”, apuntó.

En relación a la posibilidad que en algún momento Federico Sasso recupere la libertad, expresó que es consciente de eso. “Yo va a seguir en mis cuatro paredes, mi hija está muerta y si sale este tipo va a volver a entrar”, aseguró a la vez que detalló: “Voy a mantener mi calma, como hasta ahora. Por ahí no caí que tengo una hija muerta y asesinada o mi familia me está sosteniendo mucho, como también tengo un abogado que sé que va a pelearla, pero no me voy a callar”.

Además, con un profundo dolor le mandó un mensaje al autor del siniestro, Federico Sasso y dijo: “Sentáte en frente mío y reconocelo. Decime que sos un cagón. Reconocé que mataste a Lucía. No podes declarar que pisaste un pozo en la rotonda, porque es ridículo. Si estás arrepentido mirame a los ojos”.

“Una persona con alcohol, con un auto preparado, a una velocidad que no es normal y con más gente arriba supongo que también borracha, esto no es un choque”, manifestó Verónica a la vez que se lamentó: “Me la aplastaron contra un paredón como a una rata. Quedó destruída, había partes del cuerpo que no la tenía”.

En tal sentido, también criticó que lo hayan cambiado de Unidad Penal a Federico Sasso. “No puedo creerlo. ¿Mi hija murió y él tiene miedo? ¿Cómo trasladan a un asesino para que no le hagan nada? No le deseo la muerte a nadie, pero las va a pagar de otra forma ante la sociedad y en la cárcel, porque a mí ya me la mataron”.

“Los chicos no saben divertirse sanamente”

Por otra parte, se refirió al nivel de violencia que hay en la ciudad. “Hoy hay muchas previas. Los chicos no salen sino toman alcohol, no saben divertirse sanamente, porque el alcohol y las drogas es la moda”, apuntó la mamá de la joven a la vez que criticó que, en cuestiones viales, “el Estado no hace nada y la ciudad está desbordada”.

“Los padres hoy estamos invadidos y cada vez le damos menos pelota a los chicos. Hoy, ¿Qué padre se sienta a charlas con sus hijos o qué padre sabe si su hijo se mamó o se drogó? De parte de nosotros, los padres, tiene que haber comunicación con sus chicos”, sostuvo.

Por último, Verónica aseguró a “el Retrato…” que “antes del asesinato de Lucía no confiaba en la justicia, pero ahora sí. Voy a hacer que la Justicia reaccione, no me voy a cansar de hablar en los medios y de presentarme en la Fiscalía todas las veces que sea necesario. No es justo las formas y no le tengo miedo a este chico”.