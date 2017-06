Sucar Grau: “Esto se desvirtuó, solo tenían un permiso como un lugar de canje…”

“Estamos acá obligados a hacer cumplir la Ley. Hace tiempo que venimos avisando. Nosotros entendemos la problemática social que atraviesan muchas personas, pero esto está fuera de los permitido” dijo en diálogo con “el Retrato…” Emilio Sucar Grau (FOTO), Subsecretario de Inspección General acerca del operativo en Plaza Rocha.

“Queremos recuperar un espacio que es de la comunidad; la Plaza Rocha que es un espacio público. La venta no tiene que afectar a los demás comerciantes, tiene que estar a derecho. Muchos comercios tambié n se ven afectados” acotó el funcionario municipal.

Reconoció que en los últimos meses han recibido “Muchísimas quejas. No solo a través de la UCIP, sino también por lo que se vende. No se sabe la procedencia. Hay productos veterinarios, otros con vencimientos. Esto se desvirtuó. Esto al principio era un canje, les habían dicho que podían venir, pero luego paso a venderse de todo…. Pero nosotros somos funcionarios que tenemos que obedecer a los reclamos de la sociedad.

-¿Qué alternativa hay para esta gente?

Tuve una reunión con la gente de producción. A mí lo que me interesa y voy a acompañar, es cualquier Proyecto para que esta gente esté regularizada, pueda trabajar, tengan un permiso, El año pasado concejales de Frente para la Victoria les prometieron presentar una Ordenanza y acompañarlo, cosa que me pareció una excelente idea. Estábamos dispuestos a acompañar, pero esa Ordenanza hoy no existe. Es un tema legislativo. Vamos a acompañar cualquier idea para acompañar a esta gente. Nosotros querremos que trabajen pero que lo hagan a derecho. Que ten gan un permiso para tranquilidad de ellos, de los comerciantes de la zona y nuestros.

¿Ha habido algún secuestro de mercadería?

Esto es pacífico. No queremos agresión. Nosotros los invitamos, cuando venían a no instalarse. Les explicamos por qué no se podía usar este espacio público. No hubo secuestro. Los invitamos a que no se instalen y busquen un marco legal desde donde los vamos a acompañar.