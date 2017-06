Inspectores y policías impiden la instalación de feriantes en la Plaza Rocha

Personal de Inspección General, acompañados por funcionarios de Transporte, Inspección General, Bromatología, Policía Local y Departamental montó este martes en las primeras horas del día un importante operativo en inmediaciones a la Plaza Rocha, evitando la instalación de feriantes que todos los martes y viernes se juntaban en el lugar. Se vivieron momentos de tensión, e inclusive se cortó temporariamente la Avenida Luro. Buscan una solución a la problemática social y laboral.

La presencia de municipales y efectivos policiales, tanto de la Bonaerenses como de la Local, se dio pasadas las 06, y tuvo su pico de tensión tres horas mas tarde cuando los feriantes decidieron interrumpir el tránsito por el lugar, medida que levantaron al iniciarse un diálogo con funcionarios de Gobierno.

Emilio Suar Grau, de Inspección General, mantuvo un tenso diálogo con los puesteros a quienes les explicó que se trataba de un espacio público y no podía ser ocupado. En eso basó la intervención comunal, pero lo que en un primer momento era un espacio para concretar el canje acordado a través de la Web, se fue desvirtuando con la llegada de personas que vendían no solo prendas de vestir sin uso, sino además de productos comestibles sin control bromatológico alguno.

Como era de suponer estaban también los más exaltados que no querían entrar en razones e instalarse sí o sí. No pufdieron lograr su cometido, no solo por la presencia policial, sino la posición de algunos feriantes que solo buscaban un espacio para intercambiar sus productos y vivir dignamente.

Cabe acotar que el año pasado se llevó a cabo un procedimiento similar, y en aquella oportunidad los concejales Marco Gutiérrez y Marina Santoro acordaron, con el acompañamiento de las personas que allí se instalaban, de redactar una Ordenanza que legisle esa actividad.

Este martes desconocían los feriantes el futuro de aquel proyecto y su estado actual; y la realidad social marca una necesidad de trabajo que no sabe de normas y que, lamentablemente, cada día se extiende a más sectores de la sociedad.