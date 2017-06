Fiorini pide acompañar el Decreto que deroga los reembolsos a puertos patagónicos

“Confío en que todas los referentes locales de fuerzas que tienen representación en el Congreso nacional elevarán la voz para proteger a nuestro puerto ante la discriminación que lo amenaza“, señaló Lucas Fiorini al presentar el proyecto.

El concejal Lucas Fiorini presentó un proyecto en el Concejo Deliberante de General Pueyrredón -que ya fue aprobado en la Comisión de Producción – en apoyo al Decreto 1.199/2016 del presidente Mauricio Macri que deroga los reembolsos a los puertos patagónicos. “Es una importante medida que protege a la castigada pesca marplatense y pone a los puertos nacionales en situación de igualdad”, expresó.

El proyecto de resolución solicita a la cámara alta que valide la derogación del ejecutivo nacional a los reembolsos exclusivos para puertos patagónicos y manifiesta explícitamente que el deliberativo local acompaña la decisión de proteger al puerto y a la actividad económica y laboral de nuestra ciudad.

A principio de los ochenta la ley 23018 instrumentó un reembolso adicional a las exportaciones para consumo canalizadas por los puertos y aduanas ubicados al sur de nuestro país, lo cual ocasionó un duro golpe para la competitividad en un marco de igualdad de condiciones para nuestro puerto. Por las asimetrías y distorsiones que produjo, así como por la manifiesta inconstitucionalidad que implicaba, la ley fue finalmente derogada, pero en 2015 el anterior ejecutivo nacional dispuso por decreto el restablecimiento de la vigencia del reembolso adicional a las exportaciones manteniéndose los niveles de beneficio aplicables para todos los puertos y aduanas ubicados al sur del Río Colorado por el término de cinco años, plazo que vencería en 2020. El principal argumento fue que los puertos del sur se encontraban en una situación de desventaja frente a los puertos del centro de nuestro país “pero es una afirmación errónea que no tiene justificación -señala la presentación- además de no contemplar la realidad de nuestro puerto que desde hace años viene sorteando diversas crisis. De hecho, en el caso específico los informes visibilizan el perjuicio que sufrió Mar del Plata en particular desde la entrada en vigencia de esta norma. Antes de la medida, tres de cada cuatro peces se desembarcaban en el puerto bonaerense. Al finalizar el primer tramo de los reembolsos su participación había descendido al 40%. Por caso, como consecuencia de esta ley, las cuatro provincias marítimas patagónicas aumentaron entre 1988 y 1993 sus exportaciones de productos pesqueros en un 275% mientras que en el mismo período el total de las exportaciones patagónicas se incrementaba en un 141% y las exportaciones pesqueras de la provincia de Buenos Aires apenas un 31,6 %”.

“La decisión del presidente tiene además sustento en la defensa de la Constitución Nacional que establece expresamente en el art. 12 la igualdad entre puertos y que fue una lucha fundamental para organizar el País con criterios de justicia, federalismo y progreso. También es acorde con tratados internacionales que promueven el comercio exterior, pilar del desarrollo al que aspiramos. Y en el caso nuestro, con un puerto y pesca que están pasando por situaciones criticas desde hace años, se requiere poner énfasis en la defensa de las industrias y el trabajo local, justamente en la ciudad con más desempleo del país. En quince días se verá en el Senado si Mar del Plata podrá reactivar la actividad o no. De lo contrario seguirá atada de pies y manos”, concluyó Fiorini.