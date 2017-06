El XIII MARFICI se realizará del 5 al 12 de agosto y anunciaron la programación en competencia

Una nueva edición del MARFICI se acerca, y el evento ya tiene fecha: se llevará a cabo del 5 al 12 de agosto del 2017. La sede de la actividad será, como desde hace algunos años, el Centro de Arte MDQ (San Luis 1750).

Durante esa semana, las tres salas del teatro (Roxy, Melany y Radio City) se llenarán de cine independiente. De todo lo que se proyectará, ya se conocen las dos secciones estrella del Festival: las competencias.

La Competencia Internacional de Documentales, que cada año ofrece un panorama de la realidad desde múltiples miradas, en esta edición contará con 13 films. Dos de los títulos son argentinos; el resto procede de países tan diversos como Bélgica, Israel, Francia, Colombia, México, España, Turquía o Estados Unidos.

Las películas que forman parte de la Competencia de Documentales son:

Mixed Feelings / Guy Davidi / Israel

Highway rest stop (Días y noches en el área) / Isabelle Ingold / Francia

Baño de vida / Dalia Reyes/ México

El color del camaleón/ Andrés Lübbert / Chile

Salvadora /Daiana Rosenfeld/ Argentina

Carne Propia / Alberto Romero / Argentina

Gurumbé. Canciones de la memoria negra / Miguel Ángel Rosales / España

Atentamente / Camila Rodríguez Triana / Colombia

Mi sangre enarbolada/ Luis Palomino / México

Baska bir dag / Aubry Noémi, Mangeat Anouck / Francia-Turquía

Grab and run / Roser Corella/ España

Boli Bana / Simon Coulibaly Gillard / Bélgica

First Lady of the Revolution / Andrea Kalin / EE.UU.

Competencia Nacional de Cortometrajes

Por su parte, la Competencia Nacional de Cortometrajes estará compuesta por 20 trabajos que, una vez más, demuestran el enorme potencial que tienen los directores argentinos. Desde distintos géneros y numerosa formas narrativas, son un ejemplo de todo lo que se puede conseguir hacer en nuestro país. Los títulos de la Competencia Nacional son:

Corp / Pablo Polledri

Fuera De Temporada / Sabrina Campos

Mañana Los Restos / Juan Augusto Hendel

Al Silencio / Mariano Cócolo

Video Bizarro. Local 63 / Mariano Juarez

A Medida / Florencia Castaño

Trainspotter / Ignacio Masllorens

Gemelos / Pablo Radice

Abuela / Aimé Tolrá

Cosas Viejas / Germán Basso

Don Díaz: 94 Años De Lucha / Ana Daneri

Onion / Pablo Zaramella

Caer Del Tiempo / Ian Quintana

Yolanda / Agustín Burghi

Puertas Adentro / Eugenio Caracoche

Los Espejos De Stern / Paulo Pécora

La Fábrica / Joel Cortina Suárez

Alas De Piedra / Sofia Gariazzo Y Francisco Cerchiara Montero

Los Invasores /Francisco Zini

Clandestino / Sofía Rocha