El sueño de subir a las tablas en el verano teatral marplatense también tiene un lugar en su futuro

A esas actividades como Policia, profesora y deportista, Romina le ha sumado en este último tiempo ha reeditado el viejo sueño de “subir a las tablas” en alguna obra teatral. Para eso realizo cursos de Danza Jazz, y como bailar es algo que también amo, no me es tan difícil”, acotando que “existe una posibilidad que el verano próximo tenga un lugar en una de las obras que llegarán a la temporada marplatense. Algo que me encanta”

Respecto a su vida personal, contó ante “el Retrato”, que “siempre tuve que hacer de mamá y papá”. Estrenó título cuando nació Brenda y poco después llegó Sheila, “el papá de las chicas nunca estuvo así que yo me hice cargo sola de mi familia, el papá de Aaron sí es un padre presente y con el que me llevó muy bien”.

Cuando entró a la Policía Bonaerense ya era mamá, relata que sus hijas “no querían saber nada, tenían miedo de que me pasara algo o de que no me vieran mucho, hoy los miedos calmaron porque me ven segura y confían en mí, aunque es cierto que no nos vemos muchísimo”. Sin dejar de hablar del tema, cuenta que la que se sientemerosa hoy es ella, pero no por su seguridad sino por la de los chicos. te

“El único miedo que tengo es que les pase algo a ellos y que yo no esté, eso me da pánico”. La actualidad no aporta tranquilidad alguna y para las mujeres, parece no haber tregua. “Con el tema de las chicas que desaparecen, los femicidios, juro que tiemblo. Uno por más que diga que le darán perpetua a una persona, no me tranquiliza, no me sirve, uno está preparado para cualquier cosa menos para que afrontar que le pase algo a los hijos”.

Relata que ha impartido consejos puntuales sobre defensa personal y que si sus hijos el día de mañana desearan ser policías “sólo los apoyaría si hay una verdadera vocación, si van en busca de una retribución salarial, hay otros trabajos y oficios incluso mejor remunerados”.

Y así como llegó, con su hijo a cuesta, termina la entrevista para partir hacia la clase de Defensa Personal de la Policía Local “y de paso poder entrenar también yo un poco”

Una verdadera chica Superpoderosa.

Fotos: Gentileza Holandéz Herrante