Clasificada para los Panamericanos de Uruguay y el Mundial de Hungría hoy está en búsqueda de sponsores

Bajo el apodo “La Pantera” se la conoce a Romina en el mundo del deporte. El Full Contact y el Kick Boxing, son deportes amateurs derivados de las artes marciales.

Hoy clasificada para el Panamericano de la especialidad que se concretaría antes de fin de año en Uruguay “si es que no hay cambios” y al Mundial de Hungría del año próximo.

Pero no todo es oro, ya que para poder viajar “debemos costearnos los pasajes. Hoy, además de entrenar intensamente, estoy comenzando en la búsqueda de sponsor”, no descartando inclusive “la venta de bonos colaboración para poder representar al país”.

Remarcó que “para participar en ambos torneos debo juntar $90.000.- que es el costo de ambas competencias. Si bien falta todavía bastante tiempo, no es fácil, más cuando una tiene que hacerse cargo de la casa, de los hijos y también de cumplir con mi trabajo de policía….”

Más adelante cuando le preguntamos si tenía posibilidades ciertas de estar entre las semifinalistas, fe auténtica “todo dependen también de cómo llegues deportivamente. Con competencias de por medio y entrenada a full. Es un gran esfuerzo, pero lo voy a intentar”

Cabe señalar que su última competencia en torneos fue en Santa Rosa Calamuchita, Córdoba donde participó de un Open de verano .“Esa competencia me permitió alcanzar una determinada cantidad de puntos que hoy me han dado este posibilidad cierta”, relata, orgullosa de sus logros.

Afirma que son deportes para los que se requiere de “personalidad y resistencia”. Con la tutoría de Pablo Brito, su entrenador personal y una gran pasión por lo que hace, cuenta que “en octubre del año pasado viajé a México y traje Medalla de Plata en light contact y de Oro en full. Es en esas experiencias donde te das cuenta que estas entre los mejores”.

Estos deportes son amateurs y eso hace que para quienes los practican, las cosas cuesten un poco más. El año pasado se firmó un decreto para que sean considerados olímpicos. “Nunca pensé en ser campeona olímpica, lo que quisiera lograr es tener un sponsor. Acá en Mar del Plata, el Ente de Deporte brinda becas a los deportistas con posibilidades de ser olímpicos, para los amateurs es más difícil. Estaría bueno que las empresas locales respalden a quienes representamos a la ciudad y al país”.

Los esfuerzos que ha realizado desde que se ejercita en estas disciplinas, hace once años, demuestran lo que significa abrazar lo que uno hace. “Para viajar a México hice horas adicionales durante seis meses de lunes a lunes, entrenando, haciéndome cargo de toda mi familia, trabajando mil horas, llegué a competir agotadísima y ahí sí sentís impotencia, representando al país podría haber más voluntad por parte de los que más tienen. Me he desgarrado incluso porque iba a entrenar sin dormir, me han agarrado corriendo por la costa a las tres de la mañana”, recuerda y parece preguntarse cómo lo logró.

Vivir del deporte no es fácil, sin embargo, van por ese sendero sus aspiraciones personales, “mi sueño es ser dueña de un gimnasio donde entrenar a las personas que así lo deseen, a mis alumnos y yo misma. Aunque sea chiquito, es lo que me apasiona”.

Cuenta, carismática, los pro y los contra que tienen los deportes de contacto y las artes marciales, sobre todo para una mujer, “es todo un tema, la persona que hace este tipo de deportes no digo que es mal vista pero sí sentís una resistencia, un “oh!, cuidado”. Cuando empecé a hacerme famosa con este tema mis compañeros de trabajo empezaron a mirarme de otra manera, algunos han tenido admiración y a otros los he llevado a entrenar. No me tienen miedo pero sí mucho respeto. Además, soy la única profesora mujer adentro de la fuerza”.