Sporting y Mar del Plata Club arriba en la tabla del Regional Pampeano A

Se disputó este sábado la cuarta fecha del Torneo Regional Pampeano A, en donde

El único líder e invicto sigue siendo el IPR Sporting Club, que recibió a Sportiva de Bahía Blanca y en un muy duro cotejo venció 17 a 10. Los tantos del “Albinegro” fueron producto de dos tries de Lucas Gasparri, una conversión y un penal de Gastón García Argibay. Para los bahienses anotó un try Rocko Del Gobbo, un penal y una conversión Ignacio Ficcadenti.

Mar del Plata Club llegó a su tercer triunfo (tiene un partido pendiente) y fue con goleada en Santa Celina ante San Ignacio por 63 a 15. Los 9 tries fueron de Guido Zingale, Franco Catuogno (2), Tomás Catuogno, Juan Montone, Tao Romero, Francisco Porta, Alfonso Colombo y un try penal, además dos penales y cinco conversiones de Leonardo Sestelo. En los de Valle Hermoso tries de Francisco Paklayan y Tomás Lazaletta, una conversión y un drop de Emanuel Contino.

En el Barrio Libertad el que sumó su segunda victoria en fila fue Comercial, que como visitante derrotó 27 a 25 a Universitario. Los “Celestes” sumaron un try penal, hubo dos de Héctor Sandullo y uno de Juan Carelli, además una conversión de Martín Robles y un penal de Rodrigo Oliver. En Uni tries de José Estevez, Juan Parodi y Agustin Ferrando, dos conversiones y dos penales de Ignacio Osorno.

En el Héctor Gatica hubo triunfo de Universitario de Bahía Blanca, que lo dio vuelta (caía 24 a 7 en el final del PT) y le ganó a Los Cardos de Tandil por 43 a 24. Uni sumó tries con Matías Fahner (2), Darió March, Facundo Freire (2), Matías Barrera y Federico Cuchán, en tanto que en los de Tandil un try penal y los restantes de Agustín Merello y Guillermo Edo, que también sumó un penal y dos conversiones.

También dio comienzo el Torneo Regional Pampeano B, en donde hubo dos victorias visitantes, con el triunfo de Argentino de Bahía Blanca 26 a 25 ante Los 50 y Biguá 23 a 15 sobre Uncas, ambos en Tandil.

Se jugó una de las Semis del Torneo Regional Pampeano C, en donde Racing en Chivilcoy derrotó 67 a 10 a Villa Gesell y disputará la Final ante Unión del Sur o Gimnasia y Esgrima de Pergamino, que jugarán este domingo.

Resultados Sábado 3 de Junio

Torneo Regional Pampeano A

Sporting 17 – 10 Sportiva

Mar del Plata Club 63 – 15 San Ignacio

Universitario MdP 25 – 27 Comercial

Universitario BB 43 – 24 Los Cardos

Posiciones

Sporting — 19

*Mar del Plata Club — 14

Comercial — 9

Sportiva — 9

San Ignacio — 6

*Universitario MdP — 5

**Universitario BB — 5

Los Cardos — 2

*Un partido menos

**Dos partidos menos

Torneo Regional Pampeano B

Los 50 25 – 26 Argentino (BB)

Uncas 15 – 23 Biguá

Torneo Regional Pampeano C

Racing de Chivilcoy 67 – 10 Villa Gesell

Copa Imágenes MDQ M19

Mar del Plata Club 13 – 24 Universitario

Copa Imágenes MDQ Plantel Superior

Mar del Plata Club 110 – 0 Universitario (Preintermedia)

Mar del Plata Club 80 – 21 Universitario (Intermedia)

Sporting 91 – 0 Campo de Pato (Preintermedia)

Sporting 42 – 5 Campo de Pato (Intermedia)

Torneo Desarrollo

Gnomos 12 – 5 Náutico Necochea

Necochea 60 – 7 Camarones

Uncas 31 – 34 Miramar