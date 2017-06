Profanaron el mausoleo que guarda los restos de Raul Alfonsín

El mausoleo donde descansan los restos del ex presidente Raúl Alfonsín en el cementerio de Recoleta fueron profanados en la mañana de este sábado con pintadas en aerosol y alusiones al peronismo.

Desde las redes sociales, el diputado Raúl Alfonsín compartió una imagen que muestra las pintadas que incluyen una que dice “PV” (Perón vuelve).

El hijo del ex presidente lamentó el hecho y señaló que eso “sólo puede ser obra de autoritarios y marginales”.

Desde su cuenta de Twitter, el legislador aclaró que recibió “mensajes de repudio” de dirigentes del PJ.

“Que estos hechos demenciales no sean excusa para ahondar los desencuentros entre los argentinos que tanto buscan las minorías autoritarias”, siguió Alfonsín.

De manera inmediata, el gobierno de la Ciudad ordenó de la restauración del mausoleo e informó que los trabajos continuarán durante todo el fin de semana “para dejarlo en perfectas condiciones”.

“No podemos permitir más violencia y falta de respeto. El Cementerio de Recoleta es un lugar para honrar a nuestros seres queridos y un espacio de encuentro para los turistas que nos visitan. Los vecinos de la Ciudad ya no toleramos que se arruine lo que es de todos”, expresó Eduardo Macchiavelli, ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad.

El Comité Nacional de la UCR emitió un comunicado en donde expresó “su enérgico repudio”. “No caben dudas que los que llevaron a cabo este acto delictivo, son los mismos que no ven otra manera que la violencia como forma de vida, todo lo contrario a lo que nos dejó como legado a todos los argentinos Alfonsín”, continúa el texto.

Al final, la UCR “exige” a las autoridades competentes el “inmediato esclarecimiento” del hecho.

Además, dirigentes de otros partidos expresaron su repudio en las redes sociales y se solidarizaron con el hijo del ex presidente y su familia.

El presidente Mauricio Macri calificó el hecho de “profanación brutal” y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal describió de “gestos antidemocráticos” que “no deben tener más lugar en nuestra sociedad”.

La ex presidenta Cristina Kirchner se refirió lo sucedido como “un acto de profanación y provocación”, además de destacar que se comunicó con el diputado.

Por su parte, el secretario de medios Hernán Lombardi advirtió que “sólo marginales extremos por fuera del sistema pueden vandalizar el mausoleo de Raúl Alfonsín”.

La diputada del Frente Renovador Graciela Camaño se sumó al repudio y consideró que “los responsables deben ser castigados”.

Los restos del ex presidente Alfonsín, que murió el 31 de marzo de 2009 afectado de un cáncer de pulmón, descansan en allí desde mayo 2009.

El mausoleo consiste en una construcción de mármol, con una cruz, el escudo nacional y el de la Unión Cívica Radical y una lápida que rememora el preámbulo de la Constitución Nacional que solía recitar cuando era candidato en 1983.