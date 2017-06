Maximiliano Abad afirmó “es una afrenta a todos los argentinos”

El diputado provincial y secretario de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad repudió la profanación de la tumba de Raúl Alfonsín: “Es un afrenta a todos los argentinos”, afirmó.

“Argentina necesita hoy, más que nunca, paz social y tolerancia política. Quienes actuaron de manera aberrante e irrespetuosa, nos hacen daño en dos sentidos: fomentan la división y atentan contra un hombre que es sinónimo de unión y paz”, enfatizó.

El dirigente radical resaltó que “Alfonsín fue para la Argentina la entrada a la vida, el cierre definitivo de una época oscura y triste; más de treinta años después hay quienes no entienden que democracia es respeto, tolerancia y convivencia pacífica”.

El mausoleo donde descansan los restos del ex presidente Raúl Alfonsín en el cementerio de Recoleta fue vandalizado con pintadas en aerosol y alusiones al peronismo. No obstante, Abad descreyó que “sean genuinamente peronistas quienes profanaron la tumba de Alfonsín; los buenos peronistas no comparten estas metodologías, así como en 1983, tampoco sostuvieron la quema del cajón por parte de Herminio Iglesias”.

Al mismo tiempo consideró “tranquilizador” observar que desde diversos espacios políticos “condenan con igual dureza la profanación de la tumba de Raúl Alfonsín, ya que demuestra que en Argentina los intolerantes tienen cada vez menos margen y predicamento”.

“El acto de hoy no es contra nosotros, los radicales; es una afrenta a todos nosotros, los argentinos”, agregó.

Por último, el secretario de la Unión Cívica Radical bonaerense remarcó: “Estaré y estaremos enteramente agradecidos a quien sostuvo la democracia a costa de su vida, a quien defendió la convivencia aunque implicara esfuerzos y costos enormes para su futuro político”.