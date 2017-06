Enérgico repudio de los Concejales del Bloque de la Unión Cívica Radical

Ante el hecho vandálico de las pintadas sobre la tumba del ex Presidente Raúl Alfonsín sita en el cementerio de la Recoleta el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical Mar de Plata – Batan expresa su más enérgico repudio.

“Sin duda quienes llevaron a cabo este acto son los que no ven otra manera que la violencia como forma de vida, todo lo contrario a lo que nos enseñó Alfonsín el Padre de la Democracia, defensor del dialogo, de los Derechos Humanos, un cultor de la Paz “, destacaron en el comunicado.

“Hechos de esta naturaleza movilizan no solo a la U.C.R. sino a la sociedad toda a expresarse en contra de estos individuos “, finalizaron los concejales.

Repudio desde el MNA- F ORJA

El MNA-Forja Mar del Plata, manifiesta su más enérgico repudio al acto de barbarie que significa la profanación de la tumba del Dr. Raúl Alfonsín. Creemos que solo mentes enfermas o perversas con oscuras finalidades son capaces de semejante infamia.

Alfonsín es una figura que significa mucho para los argentinos, su respeto por la democracia y su contenido social son hoy indiscutibles. Por eso resaltamos que este hecho es la manifestación de sectores minoritarios que nada tienen que ver con los valores democráticos que hemos construido entre todos desde ya hace más de 33 años.

También repudiamos el uso partidario de estos hechos, por parte de la derecha reaccionaria que pretende dividir al campo nacional y popular.