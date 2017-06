Comerciantes de la zona de San Juan bajan sus persianas ante la ola de asaltos

Una verdadera odisea viven comerciantes y vecinos de la zona comprendida por San Juan entre Alberti y Colón y calles adyacentes. Desde hace un tiempo a esta parte sufren continuos robos y asaltos, y a pesar de las denuncias presentadas, la Policía poco y nada ha podido hacer para frenar a los delincuentes. Lo insólito del caso es que algunos comerciantes inclusive aportaron datos, y filmaciones, sobre los lugares donde se juntan los malvivientes, pero ni la Bonaerense ni la Justicia poco y nada podido hacer.

Muchos de quienes allí tienen su negocio han tenido que cerrar sus puertas, como el de una panadería ubicada por San Juan casi Brown que luego de sufrir media docena de robos y asaltos a mano armada, decidieron bajar las persianas.

Ahora es un profesional de la iluminación, al que el pasado viernes prácticamente le vaciaron el negocio luego de romper un vidrio “blindado” con una pesada piedra que hicieron estrellar contra el mismo en más de una oportunidad. “ Se llevaron material valuados en unos $ 250.000. El hecho, según me informaron de la empresa de alarma ADT ocurrió 06.20 de la madrugada del viernes. Vine de inmediato, pero ya se habían ido. La Policía llego luego, pero a nadie pudo encontrar…”

Osvaldo de “Expoled” recordó que “ya me habían ingresado cuando estaba por inaugurar. Ahí no lograron alzarse con mucho porque estaba armando el negocio, pero ahora sí”, acotando que “si bien tengo seguro, sabemos que no te cubre todo. Es tener que volver a empezar”

Enfatizó que “hoy mi idea es transferir el fondo de comercio e irme. Así no se puede trabajar” acotando que “ahora se llevaron 9 cajas con modernas luminarias, el CPU de la computadora y otros elementos.”

Delincuentes filmados, pero impunes

Otros comerciantes del sector afirmaron que “esto viene desde hace tiempo. Es más, hay filmaciones donde están perfectamente individualizados los delincuentes, pero según la policía eso no sirve para iniciar una causa”. En tal sentido mostraron videos donde se observa como intentan barretear una pesada puerta, e inclusive cuando estudian los accesos a viviendas de la zona.

Señalaron además que “sabemos dónde se reúnen y todo. Lo hemos denunciado e inclusive hubo personas que se acercaron a la Fiscalía desde donde le dijeron que nada podían hacer porque eran menores, e inclusive uno de los de los que allí se reúnen, era pariente de un funcionario judicial…”



Si bien la mayoría de los negocios trabaja a puertas cerradas, y solo abre ante la llegada de los clientes “esto no significa que puedan frenarlos. A la panadería “Pamplemousse” le robaron en cuatro oportunidades en dos meses . La ultima vez le entra ron armados y con gente adentro. Directamente optaron por irse.” contó el titular de una empresa de limpieza ubicada en las inmediaciones