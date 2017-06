Contundente rechazo de Coria a “reformas” autorizadas a Playa Azul en estacionamiento de Playa Grande

En el marco de las reformas a realizarse en el complejo Playa Grande de la ciudad, la concejal de la Unión Cívica Radical, Cristina Coria, dialogó con “el Retrato…” y cuestionó el cambio del uso del proyecto presentado por la firma Playa Azul. S.A.: “No estoy de acuerdo con esta propuesta, como tampoco nuestro Bloque lo está” y afirmó que cambiar de destino también “es alterar esa paridad licitatoria e igualdad de oportunidades para quien se quiera presentar”.

“Hay un pedido de la empresa concesionaria de UTF para agregar en un sector de Playa Grande la actividad bailable, lo cual entró recientemente en la comisión de turismo”, sostuvo la concejal radical a “el Retrato…”

Asimismo, explicó que “el municipio cuando va a concesionar una playa debe hacerlo por licitación y cuando llama a licitación fija las reglas de funcionamiento, ejemplo llama a licitación para explotar sombra o para estacionamiento, esparcimiento o gastronomía. En este caso, además, tiene un doble condicionamiento porque se licitaron no las unidades sueltas sino en el marco de un complejo”.

En tal sentido, indicó que “cuando se llama a licitación el potencial oferente se presenta o no, en base a esas condiciones” y comentó que, en este caso, “se presentaron un montón, alrededor de 6, con un proyecto para cochera”.

“Por lo que, cambiar ahora el destino implica perjudicar a aquellos que, tal vez, si en un principio se hubiera convocado para cochera y bailable se hubieran presentado y no lo hicieron, porque las condiciones eran otras”, apuntó Coria a la vez que remarcó que esto también “es alterar esa paridad licitatoria e igualdad de oportunidades para quien se quiera presentar”.

A su vez, detalló que “a esta altura nosotros recién hemos pedido el Expediente que todavía no llegó para ver qué es lo que ha pasado desde que se adjudicó hasta la fecha y en función de los tiempos en que se adjudicó ya todas las obras tendrían que estar terminadas”.

“El concesionario tiene dos obligaciones bien puntuales una es pagar el canon y la otra es ejecutar las obras en tiempo y forma, según lo que dice el pliego”, indicó y añadió que “llamó la atención el hecho de que haya obras pendientes cuando los tiempos están más que vencidos”.

Además, señaló que “luego ha habido algunas presentaciones por parte de otros concesionarios del sector que se oponen a este cambio de destinos de usos que se está licitando” y aclaró que en líneas generales no ve ninguna voluntad a favor de esta iniciativa. “Nos parece que es alterar las condiciones que el propio municipio fijó”, aseguró.

“Si el Municipio hubiera querido que esto sea boliche, hubiera fijado esas condiciones y llamado a licitación para esto”, resaltó la funcionaria y comentó que “si el Municipio entiende que las obras no se hicieron y que hay que hacer otra cosa, tiene que decretar la caducidad si se dieron las causales, por ejemplo no ejecutar las obras es una causal de caducidad”.

Coria destacó también que “si el Municipio quiere recuperar la unidad tratará de recuperarla y hacer después lo que le parezca, en el marco de lo razonable. Es decir asignándole el uso que le parezca, pero dándole oportunidad a todos los potenciales interesados en que se presenten”.

Por otra parte, manifestó que actualmente la propuesta está en la Comisión de Turismo y que desde el bloque han solicitado opinión a gobierno y al Emtur, al igual que pidieron el expediente “para ver como se ha desenvuelto”.

“Más allá de que cambió de titulares la empresa es la misma y no es la primera vez que la empresa pide un cambio de uso”, sostuvo y agregó que “ya hubo un pedido hace varios años que no llegó al concejo, porque lo ingresaron por el Ejecutivo, el cual lo rechazó con un fundamento bastante claro. Asi que, no veo que estén dadas las condiciones para cambiar de criterio”.

Seguidamente, adelantó: “No estoy de acuerdo con esta propuesta, como tampoco nuestro bloque lo está, aunque no lo hemos analizado puntualmente, porque aún no vino información, pero la verdad nos parece que es empezar a abrir una puerta que después no se sabe dónde termina, sobre todo en este proyecto que tiene la particularidad de haberse asignado los usos mirando Playa Grande como un todo, no como una unidad suelta”.

“Todos asumieron y miraron como válida estas reglas de juego, en este caso el cambio de uso es alterar estas reglas”, remarcó y a la vez, destacó la mayoría del Concejo “se ha manifestado públicamente con este criterio que es nada más y nada menos que ajustarse al pliego y Ley orgánica”.

Por último, la funcionaria radical se refirió a que “cuando al municipio le queda una unidad desierta, tiene que hacer un llamado a licitación” y concluyo que “más allá de sea cual sea el informe ya se están formando opiniones al respecto. Los que se han manifestado, salvo CREAR que se mostrado más permeable a esto, el resto se ha manifestado en esta línea de cuidar las normas de fondo que tienen que ver con estos temas”.

Y expresó que en este tema han coincidido con su opinión “incluso voces que nunca antes lo habían hecho como Claudia Rodríguez y también, se manifestó la concejal de Agrupación Atlántica, Patricia Leniz”.