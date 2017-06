Avance de Jeremy Corbyn en las encuestas pone en peligro la mayoría de Theresa May en el Parlamento británico

Un sondeo elaborado por la empresas YouGov pone al líder laborista casi en paralelo a la primera ministra conservadora, a siete días de las elecciones

Sin embargo, Jeremy Corbyn no se fía de las encuestas, por mucho que confirmen su gran remontada: de 19 a 3 puntos de distancia en menos de un mes y subiendo a piñón fijo en la última rampa, mientras Theresa May lucha por recuperarse del pinchazo.

“La única encuesta en la que creeré será en la que se celebre el 8 de junio en las urnas”, dijo el líder laborista a su paso por Pitsea, un territorio conservador.“Los cínicos empezaron estas elecciones diciendo que nada iba a cambiar ¿Y sabéis lo que ha pasado? miles de personas se han movilizado y lo que tenemos ya es un movimiento de gente que quiere algo muy diferente”.

Corbyn eligió a conciencia su incursión en la zona Brexit del condado deEssex para explicar cuál será su plan de negociación ante Bruselas si suena la campana. De momento, el sondeo de YouGov para The Times le pone casi en paralelo a la premier (42% frente a 39%), después de haber chupado rueda siguiendo con el simil ciclístico, y tragado sapos durante meses, con la cantinela de que era un líder “inelegible”.

La empresa encuestadora ha proyectado también por primera vez la pérdida de la mayoría que hoy por hoy tiene el Partido Conservador (330 de 650 diputados) y la recuperación de los laboristas, que podrían subir de 229 a 257 escaños. El Parlamento británico se quedaría técnicamente colgado, con una situación a la española que dejaría al país en una situación difícilmente gobernable en la antesala de las negociaciones del Brexit.

“Cuando Theresa May decidió adelantar las elecciones tres años, lo que buscaba era precisamente reforzar su situación para poder tener carta blanca”, advirtió Corbyn, sin necesidad de recordar la mayoría de hasta 100 diputados que acariciaban los conservadores en el pistoletazo de salida y que se ha ido diluyendo entre los errores de la premier y la insospechada resilencia del líder laborista, censurado en su día por la mayoría de sus parlamentarios yreelegido gracias al apoyo de las bases.

“No vamos a hacer pactos, ni coaliciones, ni ninguna cosa que se le parezca”,dijo Corbyn, subido en su particular bicicleta, a su paso por el centro de ocio de Pitsea. “Vamos a luchar para ganar estas elecciones”.

‘Mano dura’ ante Bruselas

La premier Theresa May, criticada por su notable ausencia en el debate de laBBC la noche anterior, decidió llevar la batalla a territorio laborista y en el norte industrial. May volvió a atacar a Corbyn por el flanco personal, donde su incuestionable superioridad de hace unas semanas se está también desinflando preocupantemente.

“Lo que sabemos es que la otra persona que puede ser primer ministro en siete días no está simplemente a la altura del cargo”, dijo a su paso por una fábrica en Teesside y sin necesidad de mencionar por su nombre al rival. “Él no cree en el Reino Unido. Él no tiene un plan. Él no tiene lo que hay que tener”.

Vestida de azul marino, con uno de sus ampulosos collares, May se empeñó en poner el Brexit en primer plano y dijo que las elecciones del 8-J tienen que ser “una afirmación del referéndum”. La premier volvió a recordar las “grandes oportunidades” que se abren con la salida de la UE y recalcó la necesidad de una mano dura ante Bruselas.

“Si ponéis vuestra confianza en mí, si me respaldáis, me esforzaré por ser la líder que merece este gran país”, declaró, en un ligero cambio de tono para intentar disipar la dudas de las últimas semanas. “La gente puede tener fe en mí porque yo tengo fe en la gente”.

Pero el protagonista del día, con invariable corbata roja, volvió a serCorbyn, que venía de marcarse un tanto con su aparición de última hora en el debate de la BBC, marcado por la ausencia de May, que delegó en su secretaria de Interior Amber Rudd. Corbyn fue el vencedor moral del debate, junto al liberal-demócrata Tim Farron y a la colíder del Partido Verde, Caroline Lucas, que dejó en evidencia a la premier: “La primera regla de liderazgo es dar la cara”.

“Las viejas generaciones han vuelto a sentir en sus carnes el viejo dicho de ‘no confiéis en los tories'”, declaró Corbyn. “No podéis fiaros de ellos paragarantizar vuestras pensiones o vuestra asistencia social. Los conservadores no han hecho más que dar giros y traicionar una y otra vez sus promesas”.

Ni Brexit duro ni blando

“La elección del 8 de junio está muy clara: entre un partido débil y tambaleante que no puede mantener su programa electoral ni siquiera un semana o un partido con principio, que actúa como un verdadero equipo”, recalcó el líder laborista, que procura tener siempre a mano su Libro Rojo. “En este manifiesto está condensada esa otra visión que queremos para el Reino Unido, un país más justo y equitativo, en el que el interés de la mayoría esté por delante del privilegio de unos pocos”.

Llega el momento de la verdad, y Corbyn no se muerde la lengua a la hora advertir que habrá Brexit, aunque prefiere no llamarlo “duro” o “blando”. Para eso ha venido a Pitsea, arropado por su equipo (Keir Starmer, Barru Gardiner y Emily Thornberry), con el que piensa desplazarse si llega el caso a Bruselas, agradeciendo de antemano la voluntad de la UE de retrasar el inicio de las negociaciones si hay dificultad para formar nuevo Gobierno.

“El mensaje que llevaremos será muy distinto a las amenazas y el aislacionismo que defiende Theresa May”, dijo. “Ella ha dicho que prefiere que no haya acuerdo a firmar un mal acuerdo. Dejadme decirlo claro: un falta de acuerdo es de hecho el peor de los acuerdos, porque nos dejaría a expensas de la Organización Mundial de Comercio, con todos sus aranceles y restricciones, en vez de garantizarnos el acceso a los mercados europeos que necesitamos. Un no acuerdo sería un desastre económico sector por sector”.

Aun así, el líder laborista reconoció que la libertad de movimientos tocaría a su fin con la salida de la UE, y que en su lugar se implantaría un sistema para“gestionar la inmigración” en función de las necesidades económicas y“respetando la sensibilidad de nuestras comunidades”.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa