Arroyo duro con candidatos “que se sacan fotos en un charco y critican el estado de las calles”

“Hay muchos candidatos que desesperadamente se sacan fotos en un charco y critican el estado de las calles”, afirmó el intendente Carlos Arroyo en diálogo con periodistas en oportunidad de recorrer las obras de pavimentado en Matheu entre Italia y San Juan.

El Jefe Comunal enfatizó que no quiso dar nombres “para no generar un caos que no beneficia a nadie ni resuelve el problema pero realmente hay muchos candidatos a intendentes y concejales que desesperadamente se sacan fotos en un charco y dicen miren como están las calles en Mar del Plata”.

Anunció además que este sábado se realizará un operativo con cuatro frentes de trabajo para el mantenimiento de calles en barrios Parque Independencia, Juramento, Jardín de Peralta Ramos, Playa Serena y Nuevo Golf.

Las declaraciones de Arroyo se dieron luego que vecinos del Sur hicieran un reclamo ante autoridades de la Delegación Municipal del Puerto, oportunidad en al cual el delegado les dijo que directamente que no tenía recursos para darles una respuesta.

Declaran la Emergencia Vial

El Cuerpo Deliberativo declaró “la emergencia vial en el Partido de General Pueyrredón por el término de noventa 90 días, prorrogable por igual plazo por el Honorable Concejo Deliberante”.

La ordenanza persigue el propósito de atender el mantenimiento de la transitabilidad de las calles engranzadas y los caminos de tierra con sus correspondientes desagües en sectores de la ciudad dañados por el fenómeno meteorológico acaecido durante los días 8 y 9 de abril de 2017.

Durante el plazo que dure el estado emergencia a tal fin el Departamento Ejecutivo estará facultado para establecer un fondo específico.

Recorrida de obras de pavimentacion

En el marco de la recorrida por uno de los frentes de repavimentación de hormigón que el Ente de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) está llevando adelante sobre la calle Hipólito Yrigoyen, el intendente Carlos Fernando Arroyo confirmó que está previsto para este sábado un operativo para arreglar calles en la zona sur.

En este marco, el Intendente manifestó: “Se están realizando distintas obras de hormigón en varios lugares de Mar del Plata en donde –evidentemente- por el peso o las condiciones de los suelos, el cemento ha cedido. Estamos en este momento trabajando en tres frentes iguales y en otros barrios con el aplanamiento del suelo en sectores donde hay tierra o barro”.

Además, el jefe comunal precisó que “para mañana –por el sábado- se ha previsto un operativo en el cual vamos a desmontar grupos de trabajo que en estos momentos están haciendo otras tareas para atender con especialidad el estado de las calles de la zona sur. Vamos a hacer un operativo gigante con varios grupos de trabajo para tratar de ir mitigando las problemáticas que se están dando en estos lugares”.

En esta misma línea, el vicepresidente del EMVIAL, Marino Bowden, agregó que “vamos a generar un operativo que nos indicó el Intendente en la zona sur. Esto será una obra de shock para tratar de mantener esas calles que están en muy mal estado. Entendemos a los vecinos y tratamos de ponernos al servicio de ellos”.

Otros frentes de trabajo

Por otra parte, Mariano Bowden se refirió a los trabajos que está desarrollando el EMVIAL en diferentes zonas de General Pueyrredon. En este sentido, el vicepresidente del Ente sostuvo que “esta semana iniciamos dos nuevos frentes de trabajo de bacheo y pavimento de hormigón que estaban muy deteriorados, por la transitabilidad que tienen o el recorrido del transporte público. Uno se inició en Yrigoyen esquina Formosa y ahora está a la altura de Roca. El otro inició en Matheu esquina Italia, se está moviendo hacia San Juan. Son 9.200 metros cuadrados de pavimento de hormigón que se van a reparar. Esto se suma a los tres frentes de trabajo que tenemos actualmente en el Parque Industrial, en calle Arenales, Quintana y Rawson, y la pavimentación del barrio El Martillo”.

Estos trabajos se realizan, primero, rompiendo el pavimento viejo y deteriorado, se remueve la base de tierra natural que a veces está húmeda y la cual genera problemas de roturas; se coloca tosca nueva o ‘suelo rojo’ y luego se ponen 18 centímetros de pavimento de hormigón nuevo.