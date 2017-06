Presentaron el Congreso Peronista de Políticas Públicas “Alberto Ballestrini”

Se realizará este sábado el Será a partir de las 9hs en el Hotel 13 de Julio y tendrá como objetivo principal discutir sobre la actualidad y trazar lineamientos que permitan la unidad del sector para ganar las elecciones en el 2019.

Organizado por el recientemente conformado espacio “Peronismo por la ciudad”, que articula agrupaciones, dirigentes, sindicatos, fomentistas, cooperativistas, empresarios y Ongs de Mar del Plata y Batán, entre otros, el Congreso busca sesionar de manera fluida para lograr una propuesta política que interpele al grueso de la comunidad.

En una mesa de carácter horizontal, la ex legisladora Nora Estrada dijo que “la intención de promover este congreso y este espacio, es poder discutir sobre todas aquellas áreas que le preocupan a la gente. Estamos convencidos de que los peronistas tenemos una responsabilidad histórica que es la de discutir políticas que puedan dar respuesta a los habitantes de General Pueyrredón, nuestro objetivo es construir consenso”.

En reiteradas oportunidades, los integrantes repitieron que no son partido sino un espacio y que los temas a tratar por este Congreso “puedan arribar a conclusiones diferentes que nos permitan elaborar un programa de gobierno. Después veremos quien lo encarna. Queremos privilegiar el proyecto frente a las coyunturas”, aseguró la dirigente.

Por su parte, Daniel Rodriguez, presidente del bloque de concejales del FpV, dijo que “a veces suena liviano discutir la política y candidaturas cuando hay tantos que la están pasando muy mal. El peronismo siempre se caracterizó por la defensa del que menos tiene y por la defensa de los trabajadores y el trabajo y hoy son los que más afectados están. Tenemos muy claro que la única herramienta para combatir esto es la organización popular, necesitamos reordenarnos y dar una respuesta”.

Asimismo, se refirió a la posibilidad de ser gobier no, dijo que “en el medio de una coyuntura electoral interna, como lo son las PASO y el cierre de listas, me pone feliz que podamos sentarnos como un hecho trascendente e importante para discutir y contener a cientos de compañeros que quieren ser protagonistas de la historia”.

“Peronismo, kirchnerismo… La única realidad es que hay un proceso revolucionario que comenzó en el ‘45 y terminó en el 2015, en el gobierno. Se han producido modificaciones, incorporaciones, enriquecimientos de todo tipo, ideológicos como de derechos y en esa línea estamos. Si hay que sintetizarlo es Perón, Evita, Néstor y Cristina, esa es la línea política que llevamos adelante”, sostuvo Rodriguez.

El Congreso tendrá ocho comisiones de trabajo, donde habrá invitados y coordinadores, al respecto, Héctor Aviusso, del sector universitario, dijo que “las comisiones están atravesadas por cuestiones comunes que hacen a la salud, a la educación, a la cultura, el uso del suelo, todas aquellas cosas que hacen a la construcción de la ciudad”.

Las inscripciones pueden realizarse mismo en el sábado por la mañana o vía web en el siguiente sitio: http://peronismopormardelplata.com.ar/

Integran el nuevo espacio peronista hombres y mujeres con vasta trayectoria partidaria y de gestión tanto ejecutiva como legislativa. Entre ellos/as se encuentran: NORA ESTRADA (ex – legisladora y Directora del COPRET), DIEGO GARCIA CONDE (ex legislador local), MARTIN PACI (sindicalista mecánico), ALBERTO ELGARRISTA y HECTOR AVIUSSO (docentes e investigadores universitarios), FEDERICO STEFANO (cooperativista), HERALDO GARCIA (Presidente Federación Sociedades de Fomento), JORGE VATTIMO y MIGUEL GUGLIELMOTTI (referentes sindicales), JORGE TROVATO y ANGEL RATO (últimos responsables del Ministerio de Trabajo), GRACIELA DUHAYON, MARIO GOLATO y ANDREA TURRI (integrantes del Consejo del PJ local), MARCELO MARAN y LUIS CARO (cultura), DANIEL RODRIGUEZ (actual Presidente del Bloque de Concejales FpV, Fundación CEPES y ex – legislador provincial), DANIEL DI BARTOLO (sindicalista docente), ALFREDO TACHINI (periodista y escritor), entre otros.