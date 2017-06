Murmullos y risas en el debate de los Presupuestos Generales al equivocarse Rajoy y romperse dos sillas

¡Vaya ¡ Con lo que ha costado negociar los presupuestos y Mariano Rajoy se equivoca y vota en contra de sus propios presupuestos

Fue una jornada larga, tediosa, interminable, y además aburrida en el Congreso, hasta que sucedió lo imprevisto en la votación de las secciones y las enmiendas de los Presupuestos.

A las 13.00 horas, Ana Pastor, presidenta de la Cámara, llama a los diputados a votar. El hemiciclo, muy vacío durante toda la jornada, en ocasiones casi desierto, se llena. Retahíla de votaciones durante más de una hora.

Al filo de la hora, murmullos, risas, bromas.

Estas llegan cuando Mariano Rajoy se equivoca en una v otación. Es el único que rechaza una enmienda de Nueva Canarias. Pulsó el botón que no era.

Rajoy, consciente de su error, hace como el que se cae en la calle, sonríe y hace como que no ha pasado nada. Claro que aquí lo que se votaban eran sus cuentas y él se equivocó de botón y rechazó una enmienda de Nueva Canarias, uno de los partidos que apoyan sus presupuestos.

Hay hasta una ovación del resto de diputados. Soraya Sáenz de Santamaría, sentada al lado del presidente del Gobierno, también se ríe. El jefe del Ejecutivo rechaza en solitario una enmienda pactada por su partido con Nueva Canarias. Una propuesta sobre el “convenio de renovación urbana Atalaya-Becerril”.

Todo el PP la respaldó menos Mariano Rajoy.

Su error no tuvo consecuencias, pues la enmienda salió aprobada por amplia mayoría. Pero supuso una de las anécdotas de la jornada. Sobre todo, porque una de las prioridades del Gobierno y del PP en las últimas fechas ha sido lograr el acuerdo con Nueva Canarias, para que su diputado, el ya famoso, Pedro Quevedo respaldase las cuentas públicas. Él es el escaño 176, el que da la mayoría absoluta al Gobierno para aprobar los Presupuestos. Pero en las últimas elecciones apoyó al PSOE.

No ha sido la única votación extraña. En otra enmienda de Nueva Canarias, la bancada del PSOE ha votado dos cosas distintas: unos diputados a favor, mientras que otros se han abstenido.

Pocos minutos después, el murmullo volvía a romper la tediosa rutina de las votaciones. Un estruendo alteraba la mecánica del voto.

Fue cuando el sillón del diputado de CiudadanosToni Roldán se rompía. Éste se mantenía de pie, aparentando dignidad, frente a las risas de sus compañeros de bancada. Un ujier acudía rápido para llevarse el sillón roto.Roldán permanecía de pie a la espera de que le dejaran un nuevo sillón sobre el que continuar las votaciones. Se da la circunstancia de que Roldán está enfermo. El lunes no acudió al Pleno – porque se reunían las comisiones y no había votaciones- pero martes y miércoles no ha podido ausentarse ante lo ajustado de las mismas, en las que la diferencia es de un solo voto. El bloque armado por el Gobierno, 176 votos, no podía permitirse una baja, por eso acudió y aguantó de pie el incidente, no podía retirarse porque sino no se habrían contabilizado los 176 votos que necesitaba Rajoy.

Ana Oramas, de Coalición Canarias, cuyo padre falleció el martes, también acudió a votar a pesar de tan deplorable pérdida familiar, pues allí estaba en las votaciones, como una más.

“He pensado que era importante visualizar que en mi partido no sentimos ningún apego por los sillones”, ha sido la frase que intentaba ser graciosa y con la que Roldán reaccionó ante el incidente.

No fue el único escaño roto. También tuvo un percance similar el diputado del PP Jesús Postigo.

“Señorías, esto no es un circo”, fue la llamada de atención de Ana Pastor, presidenta del Congreso, intentando mantener el orden, ante las continuas risas y bromas de los congresistas para aplacar el entusiasmo de los mismos.

Posiblemente la frase no fue la más adecuada en los tiempos que corren…

Hugo Barze – Corresponsal en Europa