El Fiscal de Anticorrupción, Manuel Moix tenía una sociedad en un paraíso fiscal

El fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, posee desde hace seis años el25% de una sociedad radicada en Panamá, se trata de Duchesse Financial Overseas, constituida en el paraíso fiscal en diciembre de 1987 y propietaria desde entonces de un chalé en la localidad de Collado Villalba (Madrid) en el que residieron sus padres.

La sociedad fue heredada por Moix y sus tres hermanos tras el fallecimiento de su padre, según explica el propio fiscal jefe, quien asegura que regularizó la situación de la sociedad en cuanto tuvo noticia de su existencia. «Esa casa, que es propiedad de una sociedad panameña, la heredamos los cuatro hermanos cuando fallece mi padre, en 2011. La declaramos en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones de 2012. Ese mismo año, hacemos declaración del modelo 720, poniendo de manifiesto a Hacienda la pertenencia, en mi caso, de la cuarta parte de la sociedad y, por tanto, de la vivienda».

En esas declaraciones, se estimaba el valor del inmueble en 900.000 euros.

Las explicaciones presentan una sociedad transparente en 2012, pero que para entonces llevaba más de 20 años oculta a Hacienda. «Eso es un problema de la sociedad y de mi padre, no es un problema mío».

Pero hoy si que el problema está en sus manos, porque Moix es el máximo responsable de una Fiscalía en la que la tenencia de sociedades en paraísos fiscales se interpreta como indicio de algo turbio. En 2011, cuando la recibió en herencia, llevaba años como jefe de la Fiscalía de Madrid, en la que abundan las acusaciones por asuntos fiscales.

«Yo lo único que miré era si se trataba de una sociedad activa o no. Y era una sociedad inactiva que no tenía ni cuentas ni nada, cuyo único bien era la vivienda. Yo ahí no le vi ningún problema. No es que yo tenga una sociedad para operar en el extranjero como paraíso fiscal para eludir impuestos. Al contrario, era una sociedad inactiva, la declaré en España y yo estaba como todos los españoles, de manera transparente con todos mis bienes declarados a Hacienda».

Moix explica que no puso punto final a la sociedad porque el coste que conllevaba no podía ser asumido por alguno de los herederos. «Cuando muere mi padre y llega la herencia, decimos que esto lo disolvemos. Pero no es cierto que hacerlo cueste sólo 400 euros. En la disolución hay que pagar impuestos por el valor de la casa, declarado en 900.000 euros, el Impuesto de Plusvalía y elImpuesto de Transmisiones. Por las cuentas que hicimos entonces, nos podía ocasionar un gasto de entre 90.000 y 100.000 euros entre los cuatro hermanos, más notarios, etcétera».

Como alternativa, la casa se puso a la venta con la intención de emplear el dinero en el pago de los gastos y la disolución.

Salió al mercado por 800.000 euros y se ha bajado a algo más de medio millón, pero sigue sin venderse. Según el fiscal jefe, es una vivienda que nunca ha sido su residencia ni la de sus hermanos, a la que sólo iban ocasionalmente, y que estos años sólo sirve para generarles gasto.

Moix asegura que no sabe el motivo por el que su padre, que no tenía actividades comerciales en el extranjero, decidió hacerse con Duchesse Financial Overseas, cuya existencia fue adelantada por Infolibre. «Yo lo descubro cuando fallece mi padre, a la hora de hacer números. Me dicen mis hermanas que está a nombre de una sociedad. ‘¿El qué?, pregunto. ‘La casa, ya sabes cómo era tu padre’, me dicen. Y a partir de ahí declaramos la sociedad».

La noticia de que Moix es copropietario de una sociedad de un paraíso fiscal llega cuando lleva apenas tres meses en el cargo. El fiscal general, José Manuel Maza, eludió ayer hacer declaraciones públicas de apoyo a Moix, si bien el fiscal jefe sí ha explicado que Maza no vio «ningún problema» en una sociedad declarada a Hacienda cuando el martes le informó del asunto. Hasta la fecha Maza sí ha respaldado a su elegido para la jefatura de Anticorrupción a pesar de las críticas a su actuación en el caso Lezo y sus enfrentamientos con varios fiscales de Anticorrupción.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa