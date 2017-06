“Blanco vuelve a atacar sin fundamentos y se niega a ver la realidad”

El Director del Instituto Isepci en Mar del Plata, Rodrigo Blanco, salió al cruce de las declaraciones que realizara en las últimas horas el Secretario de Salud Municipal, a raíz del Indicador Barrial de Situación Nutricional (IBSN) presentado en Mar del Plata. “Evidentemente el funcionario no ha tomado conocimiento del contenido del informe que presentamos, ya que sus críticas rozan el ridículo. Malgasta su tiempo en rebajar el valor de nuestro trabajo en lugar de abocarse a la búsqueda de soluciones a la problemática de la malnutrición en la niñez” afirmó.

Luego de la publicación del segundo informe del Indicador Barrial de Situación Nutricional, por parte del Instituto Isepci, los funcionarios de la cartera de salud municipal De la Colina y Blanco formularon críticas y desmintieron los datos difundidos. El Dr. Gustavo Blanco afirmó “Desmentimos rotundamente estas cifras. Las cifras oficiales de la Secretaría de Salud, respecto de la desnutrición, son menores al 2%” al tiempo que polemizó “Estos datos confunden a la gente. No corresponde utilizar las próximas elecciones con temas tan sensibles, como el estado de nutrición de los vecinos de Mar del Plata y Batán. Nosotros estamos dispuestos a compartir y a enseñarle a este Instituto cómo se realiza un verdadero estudio de investigación”.

Rápidamente desde el Isepci, su Director Rodrigo Blanco salió al cruce de estas declaraciones: “En ningún momento nuestro trabajo habla de desnutrición, sino que se toman cuatro variantes de malnutrición (bajo peso, riesgo de bajo peso, sobrepeso y obesidad) a la hora de hablar de la situación nutricional de los niños, niñas y adolescentes. Los porcentajes de bajo peso obtenidos y que figuran en el informe presentado son similares a las cifras oficiales que dicen tener en la Secretaria de Salud. Cuando De La Colina dice que no es lo mismo tener un 40% de desnutridos que de obesidad o sobrepeso, vuelve a generar confusión con la terminología, buscando restarle validez al estudio.” Y agregó “Volvemos a dejar en claro que la metodología utilizada para la detección precoz de malnutrición comprende la construcción del indicador de masa corporal en niños, niñas y adolescentes de 2 a 19 años, utilizando para el percentilado las tablas que propone la Organización Mundial de la Salud y que han sido homologadas en el 2007 por el Ministerio de Salud de la Nación. Es el mismo método utilizado por los pediatras en los centros de salud para realizar el control de los niños”.

Por último, haciendo referencia a la declaración del Secretario de Salud, el director del instituto Rodrigo Blanco aclaró “Desde el Isepci llevamos adelante este Indicador en una construcción participativa social que se realiza en Mar del Plata de hace mas de un año, y en el país de hace mas de cinco años, y desde ese tiempo informamos los resultados se trate o no de un año electoral, por lo tanto si el Dr. Blanco quiere adjudicarle esa intencionalidad es claro que esa es su preocupación actual, y no su cartera de salud a la que estamos solicitando un encuentro para poder dialogar u obtener respuestas para los 296 niños y niñas en situación de malnutrición que relevamos en los comedores comunitarios, y que nos fue negada desde el año pasado. Ratificamos a pesar de estas agresiones injustificadas, nuestra voluntad de diálogo con las autoridades, porque creemos que lo importante es dar repuesta a las familias que presentan casos de vulnerabilidad nutricional. Más que enseñarnos a hacer estudios, cosa que bien sabemos, deberían los Dres. Blanco y De la Colina preocuparse por explicar con claridad qué estadísticas han relevado desde su Secretaría, porque no da lo mismo un 25 o un 30 o un 35 por ciento, como deslizaron que es el porcentaje de sobrepeso y obesidad; la diferencia allí es la salud de miles y miles de niños y niñas de Mar del Plata y Batán.”