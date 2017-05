Rosso se “divorció” de Pulti y dio el “sí” ante Sergio Massa y Margarita Stolbizer

Primero llegó de la mano del hoy ex máximo referente del Frente Renovador Lucas Fiorini, pero en ese momento la “oferta” no le terminaba de convencer. En las últimas horas, y luego de analizar en su entorno íntimo, dio el “sí” ante Sergio Massa y Margarita Stolbizer incorporándose al Frente Renovador.

Su ida de Acción Marplatense, si bien era algo que veían venir ante su errático accionar en el Partido de la Ciudad, provocó casi de manera inmediata comentarios de todo tipo (nunca favorables) entre sus ex compañeros de ruta.

En oportunidad de la visita a Mar del Plata de los líderes del “1País” se lo vio exultante. Con una sonrisa de “oreja a oreja” al momento de retratarse con el propio Massa. El eterno concejal entiende que comienza una nueva etapa y piensa aportar toda su experiencia a la selección que está formando Sergio (Massa) para lo nuevo en la política.

De esta manera el massimo suma a un nuevo ex. AM. Primero fue el ex Secretario del Emtur, Pablo Fernández; luego vendría el salto del “Cholito” Ciano y ahora el Héctor.

Los tres mosqueteros que se fueron del lado de D’Artagnan entienden que eso “todos para uno y uno para todos” es tiempo del pasado…

Foto Gentileza Diario La Capital