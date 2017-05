Fernando Kuyumchoglu, brindó una charla-debate en la Villa del Club Kimberley

Fernando Kuyumchoglu y Flavio Roca se acercaron a la Villa Deportiva de Polonia y Vértiz para charlar y debatir sobre la formación de jugadores infanto-juveniles, aspectos a tener en cuenta y el trabajo que debe desarrollar cada uno de los entrenadores. Participaron del encuentro el coordinador del club, Juan Manuel Vuoso, todo el cuerpo técnico de la institución, y los directivos Carlos Silva y Germán Martínez.



“En San Lorenzo tenemos 18 jugadores marplatenses y eso es responsabilidad de ustedes” comenzó diciendo Kuyumchoglu acerca de de la importancia que tiene la plaza local para el fútbol “grande”.

La primera duda que se esclareció, y la que se le cruza a mucha gente por la cabeza, es cómo darse cuenta que un chico tiene condiciones para dejar su casa, su familia y sus amigos y dedicarse desde tan joven al deporte. “El día de mañana les va a pasar de que la visión de uno es igual al del que tengan al lado y ahí te das cuenta que ese chico puede jugar en San Lorenzo”, sostuvo el ex jugador de River. Además, agregó: “Ustedes tienen imaginar hasta donde puede llegar el jugador que creen que puede llegar y después hacer un seguimiento como técnica para perfeccionar el ojo analítico.

Yendo a la práctica en sí, tanto Kuyumchoglu como Roca mantienen una línea de trabajo que va desde lo que ocurre en la Pensión hasta adentro de la cancha. “Nos preocupa el campo pero lo que más nos importa es lo de afuera”, sostuvieron en relación a la formación de personas con disciplina y carácter para afrontar el duro camino que tienen que superar para llegar a poder vivir del fútbol.

Además comentaron un caso destacado sobre el análisis minucioso de los rivales priorizando el resultado antes que la formación: “No voy a cambiar mi forma por el rival. Trabajamos todos los días para mejorar la técnica de los jugadores. Los resultados acompañan pero no vamos a resignar nuestras ideas por ganar un sábado”, sentenciaron.

