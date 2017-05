Massa y Stlobizer presentaron el proyecto para eliminar el IVA de la canasta básica

Después de la presentación oficial de un país y en el marco de las próximas elecciones legislativas que se celebrarán en agosto próximo, Sergio Massa y Margarita Stolbizer, se hicieron presentes en Mar del Plata y se refirieron al proyecto que presentarán en el Congreso Nacional para eliminar el IVA de determinados alimentos. “Significa una reducción automática de entre el 10 y el 21% en todos los precios de la canasta básica”, aseguró el líder del Frente Renovador.

En tal sentido, el líder del Frente Renovador en diálogo con la prensa se refirió al proyecto de ley que encabezan desde su sector y que consiste en la devolución del IVA de determinados alimentos de la canasta básica. “Hay una ley vigente que estableció la devolución del IVA en lo que son las asignaciones y jubilación, que tiene un presupuesto aprobado de más de 15 mil millones de pesos“, sostuvo.

“A pesar que tenemos más de 22 mil millones de pesos de nuestro presupuesto aprobados para que el consumidor no pague IVA, en el país solo se ejecutaron en el primer cuatrimestre 1900 millones de pesos de ese monto”, aseguró.

En relación a lo anterior, expresó que buscan que se elimine el impuesto al valor agregado en los 11 productos de la canasta básica de alimentos, lo que “significa una reducción automática de entre el 10 y el 21% en todos los precios de la canasta básica”, apuntó el dirigente a la vez que resaltó: “Es una vergüenza que nuestro país le cobre a lo que menos tienen impuestos por comer”.

Además, explicó que también están planteando la eliminación de impuestos de los servicios públicos y en medicamentos, “de los cuales hay algunos que aumentaron hasta un 130% y las jubilaciones no aumentaron ese porcentaje. Nos encontramos con que los jubilados pierden todos los días parte de su poder de compra”.

En ese contexto, describió que “un jubilado con estas medidas recupera entre $460 y $700 por mes y una familia tipo recupera entre $860 y $1400 por mes” a la vez que remarcó que aspiran a que “ese dinero vuelva al consumo porque sirve para reactivar el mercado interno y generar empleo en la PYME”.

Por último, apelo a la firma de los marplatenses de la petición que presentarán en el congreso nacional la próxima semana. “Necesitamos este fin de semana llegar al millón de firmantes para obligar al congreso nacional a tratar estos temas y terminar con esta absurda situación que mientras suben los precios, la política da el vergonzoso espectáculo de andar peleándose por internas y cargos en lugar de ocuparse de resolver los problemas de la gente”, indicó.

Por su parte, Margarita Stolbizer en diálogo con la prensa apuntó que “y trabajamos todo el año desde nuestra diversidad y diferencias. Venimos de confrontar y competir y eso le da más valor a lo que hacemos”.

A su vez, indicó que ponen el proyecto “al servicio del gobierno, como una herramienta para que ellos hagan las cosas que podrían hacer y no están haciendo” y puntualizó que también “hoy el gobierno podría y debería estar negociando con los laboratorios la baja del precio de los medicamentos y no lo están haciendo. Planteamos esta Ley para que ellos dialoguen con las empresas y supermercados y bajen los precios de la canasta básica. Podría colaborar pero no lo hace”.

En relación a lo anterior, cuestionó que “no lo hace porque le hace falta la sensibilidad básica para entender el esfuerzo que significa en una familia pagar el precio de la carne o de la luz o porque tiene intereses claros o conflictos de intereses en estos sectores tan importantes en el bolsillo de las familias”.

Por último, criticó la decisión del gobierno de sacar el pago de las retenciones a las mineras. “La noticia oficial dice que en la minería se perdieron 6 mil puestos de trabajo. Entonces decimos que es tiempo de reponer las retenciones que dejaron las mineras para compensar en alguna medida la baja del IVA de la canasta básica alimentaria. Lo que vale es mejorarle la vida a los sectores más frágiles”, resaltó la representante del GEN.