Volvió Marcelo pero no alcanzó el brillo de otros regresos triunfales

Y entonces llegó el turno de Cristina Fernández de Kirchner, personificada por Martín Bossi. “Este es un programa comprometido con la realidad… -anunció Tinelli-. Para algunos que me trataron de idiota… Después de ocho años, viene al programa… Espero que no me llame como en las escuchas, cuando le dijo a (Oscar) Parrilli que yo era un idiota… Pero sé que en el fondo me quiere”.