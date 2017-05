Mercedes Morro sin vueltas: “No hay ninguna amenaza de elección interna”

Después del lanzamiento oficial de la nueva sociedad política entre Sergio Massa y Margarita Stolbizer para las próximas elecciones de octubre, Mercedes Morro, Secretaria General del Sindicato de gastronómicos y hoteleros, que participó del acto, dialogó con “el Retrato…” y manifestó que “no hay mejor equipo de economía que el de Sergio por capacidad y experiencia”, a la vez que descartó cualquier “amenaza de elección interna”.

“Participé en el encuentro como la del resto de los candidatos y concejales. Realmente había mucha gente en el acto”, expresó la dirigente a la vez que comentó que dialogó en el encuentro con Ramiro Gutiérrez, Graciela Camaño, entre otros, pero con Sergio Massa “fue imposible. Siempre pide que dejemos se le acerque el militante común, porque nosotros tenemos otras oportunidades de hablar con él”.

En tal sentido, realizó un balance del lanzamiento oficial de “Un País”, el espacio con el que competirán juntos en las elecciones de octubre el líder del Frente Renovador y Margarita Stolbizer: “Fue muy positivo. Se hicieron dos actos más en la misma fecha, pero el de Massa fue más contundente”.

“Massa presentó un equipo de trabajo de lujo. No hay mejor equipo de economía que el de Sergio por capacidad y experiencia”, aseguró la dirigente de gastronómicos a la vez que se refirió a la campaña electoral en la ciudad de cara a las próximas elecciones. “Hay algunas pequeñas diferencias, pero hemos logrado estar todos juntos. No hay ninguna amenaza de elección interna”, detalló.

En relación a lo anterior, diferenció a su sector político del oficialismo y aclaró que “ellos tienen un serio problema sobre quienes van a ser los candidatos y hay una puja terrible en ese sentido” y aclaró: “Nosotros, por el contrario, confiamos en nuestro candidato, nuestra gente y nuestro trabajo. Massa definirá quién encabezará la lista de concejales y senadores, pero salimos todos juntos a la cancha”.

Ante la pregunta de “el Retrato…” sobre si tienen expectativas desde su sector en ocupar algún cargo de preponderancia en la lista afirmó que “por supuesto tenemos la esperanza, pero Sergio Massa definirá cuál es”.

Y añadió que si le dieran a elegir un cargo para ocupar “sin dudas elegiría la senaduría, porque tiene mucho más campo de acción, en relación a lo que más me gusta que es el trabajo social. Es un tema de ser solidario con la gente con más necesidades, más allá de la política”.

“En los barrios hay muchas injusticias y necesidades. Las salitas en general son un desastre, no hay colectivos, las escuelas se caen, la gente tiene que caminar hasta 20 0 30 cuadras para encontrar transporte, es todo barro, no hay luz y realmente hay mucho trabajo por hacer que no se hace”, detalló.

Asimismo, apuntó que “deberíamos hacer una política de estado saludable para todos y no solo para los que más tienen, como está haciendo el gobierno actual” y cuestionó a la vez, la situación actual y las políticas que se están implementando en la ciudad para solucionar estas cuestiones.

“Mar del Plata encabeza la lista de desocupación y la actividad hotelera gastronómica es la más castigada”, remarcó la titular del partido Tercera Posición y comentó que “si se va a cortar una semana de vacaciones, si el presidente no decide si va a suspender los feriados puentes, después de un invierno muy crudo con dos temporadas muy malas, realmente estamos muy castigados”.

A su vez, criticó que “el gobierno debería ver el panorama de todos los trabajadores. Saca impuestos a empresas multimillonarias y no quiere sacar el IVA a determinados alimentos de la canasta familiar, por ejemplo”.

Por otro lado, se refirió a la situación en puntual de su sector en la ciudad y comentó que“algunos empresarios están fríamente pensando que no saben si cerrar sus puertas, por lo menos dos meses y eso también es otra cosa en contra de los trabajadores”.

“Si sucede eso, generalmente hacen acuerdos con los trabajadores, en donde se les pagará un porcentaje del sueldo, que tratamos de que sea el más alto, para no perder también las coberturas sociales que tienen”, acotó la titular del Sindicato de Hoteleros y Gastronómicos y resaltó: “Vislumbro un invierno muy duro. La actividad nuestra va a tener un invierno terrible en realidad”.