El “Ruso” Katz retó a duelo a referente del PRO Juan Aicega para “cagarse a trompadas”

Si bien el ultimo duelo ocurrido en la Argentina data de aquel amanecer del domingo 3 de noviembre de 1968, cuando el almirante Ignacio Benigno Varela y el abogado, político, legislador, y periodista Yolivan Biglieri, dirimieron sus diferencias con espadas en una quinta de Monte Chingolo; hoy parece volvería a reeditarse, pero en Mar del Plata. Todo nació en la otrora “Ciudad feliz”, luego de una foto de esas tenidas gastronómicas que el Ruso Katz mantiene con sus amigos en un conocido restaurante marplatense y donde se juntan para hablar de futbol, mujeres y política.

Todo nació con un tweet del pulcro concejal del PRO

La difusión de esas imágenes molestó y mucho a quien consideran el “abanderado del PRO”, el siempre pulcro de Juan Aicega, quien escribió en su tweet “Me cuesta entender a la gente que se enriquece con la política y da consejos republicanos”. La respuesta de Katz fue dura y casi instantánea: manifestó que el hombre del PRO “deberá dar explicaciones” y que “ojalá este señor tenga la misma predisposición para trabajar y gestionar que para difamar”.

Juan Aicega le dijo que lo espera…¿irá el Ruso?

Pero el ex intendente, a pesar de las “aclaraciones” de Aicega, no quedó conforme y si bien no le mandó su “padrino”, sí tomó su moderno Iphone y marcó el número del oriundo de Balcarce. Al atenderlo éste, sin muchas vueltas y fiel a su carácter lo invitó “a cagarse a trompadas”, a lo que el actual concejal le respondió tajantemente: “Dale…te espero acá”. Ahora se espera, al igual que aquel legendario duelo de Varela y Beligieri, se designen los padrinos, elijan los guantes y se encuentren en algún parque para “cagarse a trompadas”. ¿Lo harán? o ¿alguno “arrugará” antes del encuentro?.

Katz está dispuesto a la “pelea” para salvar su honor

En este marco es que Daniel Katz (a) El Ruso quiere salvar su honor, ante lo que consideró un insulto. Quiere lograr ( si es que se concreta el combate) la «satisfacción» de restaurar el honor propio, cosa que ha puesto en duda el referente del PRO; y si bien hoy el duelo sigue siendo un delito, el hecho que se convierta en una “contienda deportiva”, haría que ninguno de los dos sea alcanzado por la Ley. ¿Llegará la sangre al río?

Visto bueno a reformas en Estacionamiento de Playa Grande

La firma Playa Azul S.A. logró lo que parecía imposible: Mónica Rábano (¿cumpliendo directivas de Arroyo?) le autorizó obras en la zona del Estacionamiento de Playa Grande para “actividade s colaterales afines y complementarias”, que se habrán de formalizar con forma de “café”. Lo insólito del caso se da que para el “ok” se señala que “la concesionaria realizó las obras comprometidas”, algo que hasta el momento no se ve e inclusive, versiones dignas de confianza, señalan que aún no ha pagado el canon anual correspondiente.

¿Playas Azul S.A. renunció a la demanda contra la Comuna?

Lo que no se sabe aún es si la firma Playas Azul S.A, renunció al juicio iniciado contra la Municipalidad, del que si se supo es que con fecha del 13 de noviembre de 2014 las partes habían acordado establecer una suspensión del trámite judicial a los fines de “arrimar posiciones” acerca de los espacios en uso. Rábano para fundamentar legalmente su nueva disposición se habría basado en esa “suspensión” que no significó el retiro de la demanda que aún continúa en los estados judiciales.

Mónica Rábano afirma tener el “ok” de Obras Privadas

En más se habría basado esa aprobación en la presentación gráfica y escrita presentada como Legajo Técnico de Obra en cumplimiento de lo establecido en el Art. 48 de las Cláusulas Generales de Pliego de aplicación, luego de un informe positivo de las autoridades de la Dirección de Obras Privadas; estableciéndose un plazo de obras máximo de 12 meses a partir de la notificación de la Resolución que tiene fecha 12 de abril de 2017, por lo que dejó sin efecto la Disposición D.I.T.F. N° 48 con fecha del 21 de agosto de 2012, dándole el “visto bueno” a Playa Azul S.A. para la instalación de un café, lo que le deja abierta las puertas para el boliche tan soñado y rechazado por todos ( o casi todos), menos por la Dirección de Recursos Turísticos y Obras Privadas. Hecha la Ley, hecha la trampa.

Giri prepara gran almuerzo para iniciar el camino hacia las PASO

Uno que viene firme como “tranco e’ pollo” no es oro que Emiliano Giri. El “bañero” continúa con sus reuniones gastronómicas, aunque ahora “esconde” a sus participantes ante el temor cierto que sean despedidos de sus puestos de tr abajo en el Gobierno de Arroyo, como ya sucedió luego de una concurrida cena. Ahora el ex Secretario de Turismo acaba de recibir el espaldarazo de sus seguidores para que se presente “contra viento y marea” en las próximas PASO. El puntapié inicial lo darán el 17 de Junio con una comida que preparará para 700 personas, fecha en la cual realizará en Lanzamiento Oficial de la campaña con miras a las internas; mientras continúa dialogando con gente del Partido FE ( del Momo Venegas) y de la Colación Cívica.

Croveto la veía como “enemiga” y la eyectó del cargo

El raje de la “Flaca” Rodríguez del área de Educación volvió a mostrar a “cintura de gallina” que tiene la titular de Educación Municipal, Ana María Croveto, que en vez de enviarla a Planeamieno (lugar para el que la había pedido el propio Guillermo de Paz), la mandó a la Delegación de Sierra de los Padres. Al parecer el grupo de “viejas locas”, como se la denomina en los pasillos de la Municipalidad a Croveto y su entorno, veía en ella una potencial enemiga que se quería sacar de encima, pero a su vez “castigarla”. Fue así que decidieron mandarla a más de 20 km de la propia Comuna.

La ejemplar trabajadora terminó en Sierra de los Padres