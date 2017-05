Convenio para la implementación del Plan Maestro Corredor Verde Multifuncional

El intendente Carlos Fernando Arroyo firmó este lunes un acuerdo con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda para la construcción del Corredor Verde Multifuncional, un proyecto de 3,5 km. entre la Estación Ferroautomotora y el Parque de los Deportes, para luego, en una segunda etapa, llegar hasta Cerrito y Vértiz.

El Plan Maestro Corredor Verde Multifuncional de la Municipalidad de General Pueyrredon tiene por objetivo transformar los espacios vacantes aledaños a la vía del antiguo ferrocarril en un espacio público de calidad con una longitud de 3,5 km, que pueda ser disfrutado por personas de todas las edades.

Asimismo, el proyecto busca promover la movilidad sostenible en la ciudad, generar nuevas opciones de recreación y esparcimiento para personas de todas las edades, mejorar las condiciones de seguridad de los alumnos de todos los niveles educativos de establecimientos ubicados en el área de influencia, contribuir al desarrollo económico y la calidad del tejido urbano en el entorno del corredor. Por otra parte, se intenta impulsar la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental, promover la integración social y el sentido de pertenencia, recuperar la historia del sitio y la identidad asociada al antiguo ferrocarril.

El convenio se firmó este lunes en dependencias del Ministerio del Interior y estuvieron presentes, además del Intendente, el secretario de Obras y Planeamiento Urbano, Arq. Guillermo de Paz, el secretario de Desarrollo Productivo, Ricardo de Rosa quienes fueron recibidos por el subsecretario de asuntos municipales del Ministerio del Interior, Lucas Delfino y Alejandro Abraam, Director Nacional de Preinversión municipal (DINAPREM) dependiente de dicha secretaría.

“Estamos cristalizando con la firma de este convenio uno de los objetivos de esta gestión”, dijo Arroyo al término de la firma del vínculo. “Queremos que este Corredor Verde Multifuncional sea el inicio de una serie de acciones que buscarán tener vinculados a los vecinos a las cosas de su barrio. Las vías conectarán a personas y a alumnos de establecimientos educativos adyacentes para que aprovechen sectores aledaños al corredor vial y potencien sus cualidades de un espacio a partir de un sentido de pertenencia que es el que queremos: cuidar y defender sus lugares para una Mar del Plata con identidad”, agregó luego.

ÁREAS A INTERVENIR

En cuanto al área de intervención, este proyecto contempla a espacios ubicados en los derechos de vía en el tramo comprendido entre la Estación Ferroautomotora y la avenida Juan B. Justo, con una longitud aproximada de 3,5 km y una superficie de 60.000 m2.

Dentro del área de influencia de esta iniciativa se encuentran ubicados distintos establecimientos educativos que se beneficiarán con esta iniciativa. Las Escuelas Secundarias EET Nº 5 (Av. Juan B. Justo 4287); EEST Nº 3 (14 de Julio 2550); EES Nº 49 -Ex ESB 5- (Falucho 4070); EES Nº 23 (Rivadavia 3731); EEM Nº 8 y EES Nº 53 -Ex ESB Nº 13- (Moreno 4250); EES Nº 75 -Ex ESB Nº 2- (3 de Febrero 4212). Las Escuelas Primarias: EP Nº 31 (San Lorenzo 3486); EP Nº 20 (Castelli 4197); EP Nº 16 (Falucho 4070); EP Nº 61 (Moreno 4250); EP Nº 5 (3 de Febrero 4212). La intención es distribuir una encuesta para los alumnos para que se interioricen acerca de la propuesta y de sus beneficios.

A su turno, Guillermo de Paz explicó que “se busca convertir el trayecto de 3,5 kilómetros del ferrocarril enáreas verdes y de esparcimiento. Si bien ya existen iniciativas con ese propósito, como es el caso de la bicisenda, el Municipio quiere concretar un proyecto más ambicioso e integral. Para eso contará con el asesoramiento de especialistas de organismos nacionales e internacionales que buscarán desarrollar un espacio inspirado en los parques lineales de ciudades como Mendoza (“Parque Estación Benegas”), Nueva York(“High Line”), Chicago (“The 606”) y París (“Promenade plantée”)”.

“El Parque Urbano será un espacio público de calidad –agregó–que incluirá sendas tanto para peatones como bicicletas, al mismo tiempo que estimulará nuevos usos por parte de los vecinos. Paralelamente, mantendrá la infraestructura ferroviaria original, buscando recuperar su identidad cultural y valor patrimonial”.