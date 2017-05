En medio de algunas dificultades económicas que se vienen suscitando en varios sectores de la ciudad, el Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio, Guillermo Bianchi, afirmó ante “el Retrato….” y disparó que “Mar del Plata era una ciudad de grandes oportunidades y hoy, es una ciudad de grandes necesidades”.

“Mar del Plata está sufriendo una profunda desigualdad y más si se analiza a la ciudad desde la potenciabilidad que tiene con la riqueza del recurso humano con 5 universidades implantadas, tierras con un cordón frutihortícola importante, con quintas y tierras con gran fertibilidad y con una atracción turística inimaginable por sus bellezas naturales”, sostuvo Bianchi.

En ese sentido, resaltó que “Mar del Plata es una ciudad que ha sido receptiva, en crecimiento y expansión permanente” y concluyó que todas esas cosas “tendrían que haber hecho a Mar del Plata una ciudad próspera y sin embargo, hoy se habla de ella en el país por los grandes índices de desocupación que presenta”.

“Existe una gran Mar del Plata con un propio conurbano que rodea a la urbe y esa realidad se esconde. Hay una profunda desigualdad en sus barrios, tiene un índice de desocupación elevado desde hace tiempo por no haberse planificado una ciudad de pleno empleo y ostenta el primer o segundo puesto de la ciudad con mayor desocupación del país”, cuestionó.

Ante la pregunta de “el Retrato…” sobre cómo se revierte dicha situación, respondió que “si cabalgamos sobre las coyunturas hay sectores que van a mejorar y fluctuar, pero si Mar del Plata no se propone un plan estratégico de empleo que supere las coyunturas de los gobiernos cada 4 años, va a ser muy difícil que salga, porque no se crece por naturaleza”.

“Hoy se puede implementar ese plan estratégico, pero con políticas aisladas”, remarcó y aclaró que no percibe, en términos generales, que la ciudad tenga en su agenda al trabajo como un tema principal. “Hasta que no se ponga como punto principal del desarrollo de la ciudad al trabajo, va a ser muy difícil salir de la situación, pero es una meta de los gobernantes que vienen”, aseguró.

Asimismo, hizo referencia a la matriz productiva y afirmó que esta “no tiene que ver solamente con algún tipo de especificidad industrial o comercial, sino que tiene que ver con un contexto socioeconómico superador”.

Y aclaró que con la matriz productiva se refiere a “cómo se va entendiendo una ciudad a lo largo de 20 años, que vaya sufriendo modificaciones que le permita ser en pleno crecimiento y desarrollo”, a la vez que explicó que “el empleo aparte de generar trabajo, es el puente que une la riqueza de la sociedad con el bienestar de su gente y ese, es el puente que hay que tender”.

“Hay que entender a Mar del Plata como una nueva forma de vacacionar”

“Para eso hay que potenciar al turismo interno, calificando a su gente y a Mar del Plata, en la búsqueda de nuevos atractivos, porque ya no es la Mar del Plata concéntrica; se han desarrollado infinidad de opciones superadoras de la ciudad”, expresó el gremialista.

A su vez, detalló que se está “con una vieja idea de Mar del Plata de los 90 días, hay que entenderla como una nueva forma de vacacionar, que se llama el turismo de corta estadía, es decir que, se viene poco tiempo y muchas veces en el año. Mar del Plata ha mutado su forma de recepción de los turistas”.

Por otra parte, el representante del Sindicato de Comercio se refirió también a que“Mar del Plata tiene que poner el acento en el puerto, el sector productivo más importante de la ciudad, que a veces tiene políticas que pareciera que fueran muy alejadas del corazón de la ciudad, cuando el puerto le aporta al PBI de la Argentina mucho y más aún al de Mar del Plata”.

Además, cuestionó que la ciudad “tampoco le pone valor agregado al crecimiento de la zona frutihortícola” y remarcó que “Mar del Plata tiene que empezar a formarse con la posibilidad de desarrollo intelectual, estamos importando creación intelectual”.

Un Estado presente

“Es una ciudad con muchísima potenciabilidad, pero con muchísimas necesidades, sigue teniendo el camino de las oportunidades y, para que estas se den, la política debe estar presente, el estado debe estar presente”, sostuvo Bianchi.

En relación a la función que debe cumplir el Estado, indicó que este “tiene que ser un facilitador de nuevos emprendimientos, el ordenador de las diferentes potenciabilidades primarias y secundarias de la ciudad en términos económicos y tiene que ser el que impulse la generación de la educación como un eje central para el desarrollo de la ciudad”.

“Los pobres en el futuro no solo se van a dar por quién tiene menores ingresos, sino por quién tiene un acceso a la educación y quien no y quién tiene acceso al conocimiento y quién no, la línea va a ser esa y de esa forma, se va a determinar quién es pobre o no lo es”, expresó a la vez que resaltó: “Mar del Plata tiene la posibilidad de hacer esa línea”.

Por último, el Secretario General de los comerciantes se dirigió a los trabajadores del sector y dijo: “Vivimos en tiempos de dificultades económicas y laborales, indudablemente no es novedoso para la gente que trabaja el sacrificio, no es una novedad entender que el 1 de mayo no es un día de festejo sino de celebración, se celebra la lucha y ese camino, no hay que abandonarlo”.

“La lucha es el camino que seguimos, es seguir peleando por nuestros derechos, seguir peleando por un trabajo digno y por empleo digno en la ciudad de Mar del Plata. La lucha no es imaginaria, es concreta y diaria y la entendemos así”, aseguró y a la vez, concluyó que, por eso, “el 1 de Mayo sigue siendo un día reivindicaciones de las grandes gestas de los trabajadores en el mundo y hay que pelear por nuestro trabajo y porque el trabajo sea digno”.