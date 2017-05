Lo romántico y lo negro de la literatura en la misma mesa

Se llevó a cabo el segundo encuentro del ciclo “De amor, de locura y de muerte” que organizan las Revistas Leemos y Aula Abierta y la Fundación OSDE. En esta ocasión participaron Camucha Escobar, Daniel Sorín y Laura G. Miranda.

Ante una gran cantidad de público, los autores abordaron diversas temáticas y situaciones propias de la producción literaria, bajo la coordinación del periodista Martín Kobse.

Con momentos de humor y otros de tono reflexivo, Sorín, Escobar y Miranda se refirieron a las situaciones que inspiran a la ficción, sus metodologías de trabajo, los miedos y las presiones que atraviesan en el proceso de escritura.

“La página en blanco no existe -comenzó diciendo Daniel Sorín- es una idea de la gente que no escribe. Yo tengo un guión, una estructura armada, una idea bien concreta de lo que quiero”, mientras que Laura G. Miranda comentó que solamente lee y corrige “cuando logro el divorcio de la novela. Es decir que mi proceso empieza cuando me separo del texto, si me cierra, si me emociono en la lectura, me puedo dar por satisfecha”.

Por su parte, Camucha Escobar explicó: “quiero ir directo al conflicto y enseguida quiero llegar a la resolución. Eso implica que tengo que volver a cada escena y describir cómo se sentía el personaje, qué tenía puesto”.

Por otro lado, los tres autores coincidieron en manifestar su desacuerdo sobre los géneros en que son incluidas usualmente sus obras. En este sentido, Miranda expresó que considera que sus novelas son dramas, Escobar dijo que su punto es narrar conflictos y no tanto la historia de amor, mientras que Sorín contabilizó: “Creo que sólo cuatro de las diez novelas que publiqué pueden ser contadas dentro de lo negro”.

Por último, hablaron sobre la necesidad de escribir como modo de liberar tensiones. “Escribir es un alivio: Hacés justicia, exorcizas tus demonios… Para vivir en esta sociedad una tiene que liberar la presión por algún lado”, concluyó Miranda.

El ciclo de charlas “De amor, de locura y de muerte” continuará a lo largo de todo el año en el Auditorio OSDE los últimos viernes de cada mes. La próxima cita será el 30 de junio y participarán Fernanda García Lao, Marcelo Figueras y Agustín Marangoni en una charla coordinada por Pablo Kersner, siempre con entrada gratuita.